Saxofonista rinde homenaje a su padre tocando 'Mi viejo' frente a su tumba - VIDEO

Un tiktoker y saxofonista consiguió grabarse en homenaje a su padre, mientras le dedicaba el tema 'Mi viejo' con su instrumento. El hecho no pasó desapercibido en redes sociales , por lo que internautas aplaudieron su gran detalle en memoria a su progenitor.

El pequeño clip, de no más de 20 segundos, fue difundido rápidamente en TikTok, donde el artista agregó que su padre había fallecido cuándo él solo tenía 17 años de edad.

"La música expresa lo que las palabras no", "No pude evitar el llanto", "De una se me empezaron a caer las lágrimas de los ojos", son algunos comentarios que acompañaron al artista en TikTok.