Hombre es impedido entrar a Tambo sin carnet de vacunación y usuarios apoyan la medida

Como se sabe, el Gobierno de Pedro Castillo anunció que portar el carnet de vacunación contra la COVID-19 es obligatorio antes de ingresar a comercios, restaurares, C.C, etc. Es así que clientes de Tambo instó que se regirán a la nueva norma.

Algunos clientes se quejaron de que la tienda no los dejaban ingresar sin carnet de vacunación, como el caso de un cliente que no le agradó la norma en el establecimiento, pero usuarios no tardaron en criticarla en Twitter.