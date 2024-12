Influencer chantajeó a dueño de un restaurante durante una transmisión en TikTok

En TikTok un joven se volvió viral en los últimos días por haber hecho una transmisión en vivo mientras reclamaba al dueño de un restaurante por el supuesto pésimo servicio que había recibido, actitud que no cayó bien y generó muchos comentarios en su contra en redes sociales , ya que en el vídeo se ve cómo amenaza con que sus seguidores escribirán reseñas negativas si no le dan solución a su problema.

“Para hacer un video he pedido que me prestaran un vaso y me dijeron que me acerque a la barra y coja uno de los que ya estaban sucios de otros clientes. Como puedes ver esto es un vaso sucio”, expresó el tiktoker.