Viral: Joven adoptó una mosca como mascota y logró ganarse su cariño

Un nuevo video viral en TikTok relató cómo una mosca voló hacia el tiktoker, siendo este quien la atrapó y la adoptó como mascota. Curiosamente, el insecto no escapa de su contacto, y al poco tiempo protagonizaron uno de los videos virales más sonados en TikTok.

Tras 5 días y varios clips difundidos sobre la singular mosca, el insecto murió, por lo que el creador de contenidos decidió dale la despedida con un particular funeral: "Vi que no se movía. Decidí darle un funeral adecuado, su cama para la eternidad (...) Eres y serás de lo mejor que me pasó este año. Parece que empezará a llover", finaliza sobre el insecto.