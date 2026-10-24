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Día de los Trabajadores de Construcción Civil: las mejores frases para celebrar este 25 de octubre

Celebra este 25 de octubre el Día de los Trabajadores de Construcción Civil con las mejores frases y mensajes para compartir por WhatsApp y redes sociales.

Angie De La Cruz
Revisa las mejores frases y mensajes para celebrar el Día de los Trabajadores de Construcción Civil.
Revisa las mejores frases y mensajes para celebrar el Día de los Trabajadores de Construcción Civil. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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Cada 25 de octubre se conmemora en el Perú el Día de los Trabajadores de Construcción Civil, una fecha dedicada a reconocer el esfuerzo, la dedicación y el importante aporte de miles de obreros que contribuyen al desarrollo del país mediante la construcción de viviendas, carreteras, edificios y otras obras fundamentales. Esta celebración también busca destacar la importancia de su labor en el crecimiento de las ciudades y el bienestar de la población.

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Si buscas una manera especial de homenajear a estos trabajadores, en esta nota encontrarás una selección de las mejores frases para celebrar el Día de los Trabajadores de Construcción Civil este 25 de octubre. Desde mensajes de reconocimiento y agradecimiento hasta dedicatorias emotivas para compartir con familiares, amigos y compañeros de trabajo, estas palabras son una oportunidad para valorar su esfuerzo diario, su compromiso y sus contribuciones al Perú.

Frases cortas por el Día de los Trabajadores de Construcción Civil

  • Feliz Día de los Trabajadores de Construcción Civil, gracias por construir un futuro mejor.
  • Tu esfuerzo construye sueños y transforma vidas.
  • ¡Feliz 25 de octubre a todos los trabajadores de construcción civil!
  • Cada obra refleja tu dedicación y compromiso.
  • Gracias por levantar los cimientos del progreso.
  • Tu trabajo construye el futuro del Perú.
  • Detrás de cada gran obra hay un trabajador extraordinario.
  • Hoy celebramos tus manos, tu esfuerzo y tu sacrificio.
  • Construir es dejar huellas que perduran para siempre.
  • ¡Feliz Día a quienes construyen con esfuerzo y orgullo!
  • Tu trabajo es el cimiento de un país mejor.
  • Gracias por convertir planos en grandes realidades.
  • El progreso se construye con esfuerzo y dedicación.
  • Un reconocimiento a quienes construyen nuestros sueños.
  • Tu sudor de hoy será el orgullo del mañana.
  • Cada ladrillo representa tu esfuerzo y perseverancia.
  • Feliz día a los héroes que construyen desde los cimientos.
  • Tu trabajo merece respeto, admiración y reconocimiento.
  • Construir con pasión es transformar el mundo.
  • Gracias por contribuir al crecimiento de nuestra nación.
  • Hoy honramos a quienes construyen con valentía y compromiso.
  • Tu esfuerzo diario hace grande al Perú.
  • Las grandes obras comienzan con manos trabajadoras.
  • Que nunca falten el respeto y la seguridad en tu labor.
  • Eres parte fundamental del desarrollo de nuestro país.
  • Construyes hogares, caminos y nuevas oportunidades.
  • Tu dedicación es el mejor ejemplo de perseverancia.
  • Feliz día a quienes hacen del esfuerzo una obra maestra.
  • Orgullo y respeto para todos los trabajadores de construcción civil.
  • Que cada jornada esté llena de seguridad, dignidad y nuevas oportunidades.
Día de los Trabajadores de Construcción Civil

Este domingo 25 de octubre se celebra el Día de los Trabajadores de Construcción Civil.

Mensajes lindos para saludar por el Día de los Trabajadores de Construcción Civil

  • ¡Feliz Día de los Trabajadores de Construcción Civil! Que su esfuerzo siga construyendo un futuro lleno de esperanza y oportunidades.
  • Hoy celebramos tus manos trabajadoras, tu fortaleza y tu compromiso con un país mejor. ¡Feliz 25 de octubre!
  • Que Dios bendiga cada jornada de trabajo y te proteja en cada paso. ¡Feliz Día de la Construcción Civil!
  • Gracias por construir sueños, levantar hogares y dejar huellas que perdurarán por generaciones.
  • ¡Feliz Día a todos los hombres y mujeres que, con esfuerzo y dedicación, construyen el progreso de nuestra nación!
  • Tu trabajo es un ejemplo de valentía, perseverancia y amor por la familia. ¡Que tengas un hermoso día!
  • Detrás de cada gran obra existe una historia de sacrificio, esfuerzo y superación. ¡Feliz Día, gran trabajador!
  • Que nunca te falten la salud, la fuerza y las oportunidades para seguir alcanzando tus sueños.
  • Hoy mereces todo el reconocimiento por tu valiosa labor. ¡Gracias por construir un Perú mejor!
  • ¡Feliz Día de los Trabajadores de Construcción Civil! Que cada ladrillo que coloques sea una semilla de prosperidad para tu familia.
  • Tu esfuerzo diario merece admiración y respeto. Que la vida te recompense con muchas bendiciones.
  • A quienes construuyen con sus manos lo que otros sueñan, ¡les deseamos un feliz día lleno de orgullo y alegría!
  • Que cada jornada termine con satisfacción, salud y la alegría de volver a casa junto a tus seres queridos.
  • Hoy rendimos homenaje a quienes convierten planos en realidades y sueños en hogares. ¡Feliz Día!
  • Tu trabajo no solo levanta edificios, también construye esperanza y mejores oportunidades para todos.
  • ¡Feliz 25 de octubre! Que el orgullo de tu profesión te acompañe siempre y que nunca falten motivos para sonreír.
  • Gracias por tu dedicación, por tu sacrificio y por dar lo mejor de ti en cada obra. ¡Feliz día!
  • Que tus manos sigan construyendo grandes proyectos y que tu corazón siempre encuentre motivos para sentirse orgulloso.
  • Un saludo especial para quienes trabajan bajo el sol y el frío para llevar bienestar a sus familias. ¡Muchas felicidades!
  • Hoy celebramos tu fuerza, tu nobleza y tu espíritu trabajador. ¡Que tengas un maravilloso Día de la Construcción Civil!
  • Cada obra terminada es una muestra de tu talento y perseverancia. ¡Sigue construyendo tus sueños!
  • Que este día te recuerde lo valioso que eres y lo importante que resulta tu trabajo para la sociedad.
  • ¡Feliz día a los trabajadores que construyen con esfuerzo el presente y preparan un futuro mejor para las nuevas generaciones!
  • Mi reconocimiento y cariño para todos los trabajadores de construcción civil. Que la vida les regale salud, paz y prosperidad.
  • Tu profesión exige esfuerzo y valentía, pero también demuestra la grandeza de un corazón que nunca se rinde. ¡Feliz día!
  • Que cada proyecto te acerque a tus metas y que cada sacrificio se transforme en alegría para ti y tu familia.
  • Hoy es un día para agradecerte por todo lo que construyes y por el ejemplo de responsabilidad que nos das. ¡Muchas felicidades!
  • A todos los trabajadores de construcción civil, que nunca les falten el trabajo digno, la seguridad y el reconocimiento que merecen.
  • Que Dios cuide tus manos, proteja tu vida y bendiga cada obra que realices. ¡Feliz Día de los Trabajadores de Construcción Civil!
  • ¡Feliz 25 de octubre! Que sigas construyendo con orgullo, trabajando con esperanza y disfrutando de cada logro junto a quienes más amas.

Frases para compartir por el Día de los Trabajadores de Construcción Civil en WhatsApp

  • ¡Feliz Día de la Construcción Civil! Que nunca falten el trabajo, la salud y las bendiciones en tu hogar.
  • Manos que construyen sueños merecen todo el respeto y la admiración. ¡Feliz 25 de octubre!
  • Hoy celebramos a quienes construyen un futuro mejor con esfuerzo y dedicación.
  • Detrás de cada edificio hay manos trabajadoras y grandes historias de superación. ¡Feliz día!
  • ¡Feliz día a todos los obreros que construyen con orgullo el progreso del Perú!
  • Tu esfuerzo de hoy es el cimiento de los sueños de mañana.
  • Que Dios proteja tus manos y te acompañe en cada jornada laboral. ¡Feliz día!
  • Ser trabajador de construcción civil es sinónimo de fuerza, valentía y perseverancia.
  • ¡Un saludo especial para quienes convierten el esfuerzo en grandes obras!
  • Hoy es tu día, trabajador constructor. ¡Que la vida te recompense por todo tu sacrificio!
  • Construir es mucho más que levantar paredes: es crear hogares y sembrar esperanza.
  • ¡Feliz 25 de octubre! Orgullo y admiración para quienes construyen nuestro país.
  • Que cada ladrillo que coloques te acerque a tus sueños y a los de tu familia.
  • El trabajo honrado deja huellas que el tiempo jamás podrá borrar.
  • A todos los trabajadores de construcción civil, gracias por edificar un futuro lleno de oportunidades.
  • ¡Feliz Día! Que nunca falten motivos para sentir orgullo por tu profesión.
  • Tus manos construyen grandes obras y tu esfuerzo sostiene los sueños de tu familia.
  • Hoy reconocemos tu sacrificio, tu talento y tu compromiso con el desarrollo del país.
  • Que cada jornada esté llena de seguridad y termine con la alegría de volver a casa.
  • ¡Feliz Día de la Construcción Civil! Tu trabajo es fundamental para el crecimiento del Perú.
  • Los grandes proyectos comienzan con personas trabajadoras y sueños extraordinarios.
  • Que la vida te regale tantas bendiciones como esfuerzos haces cada día.
  • Un aplauso para quienes construyen con sus manos lo que otros imaginan.
  • Tu dedicación es la base de muchas historias de éxito. ¡Feliz Día, constructor!
  • ¡Feliz 25 de octubre! Que el orgullo de tu trabajo te acompañe siempre.
  • Cada obra terminada demuestra que la constancia y el esfuerzo valen la pena.
  • Hoy celebramos a los hombres y mujeres que construyen con pasión y responsabilidad.
  • Que nunca te falten oportunidades para crecer y razones para sonreír. ¡Feliz Día!
  • Tu trabajo transforma ciudades, construye hogares y mejora vidas. ¡Gracias por tanto!
  • ¡Feliz Día de los Trabajadores de Construcción Civil! Que la salud, la unión familiar y la prosperidad te acompañen siempre.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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