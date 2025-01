La casa de papel, temporada final: Tokio podría aparecer en el volumen 2

En ese sentido, varios fanáticos se preguntaron si el personaje regresará a la serie o si ese fue su final y ya no la verán en más escenas. Sin embargo, para suerte de los fans, Tokio regresará para el final de la quinta temporada de La casa de papel.

La actriz Úrsula Corberó, en relación a la despedida con sus compañeros de rodaje, señaló: “Ahí solté todo. Me tiré dos semanas llorando sin parar, pero literal. Llegaba a casa, lloraba. Me despertaba llorando. Me iba a dormir llorando. Era todo horrible”.