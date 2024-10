Spider-Man No Way Home: Mira aquí como acceder a una entradas en Colombia

Spider-Man No Way Home será la película más notable del arácnido para este 2021, por eso miles de fanáticos se preparan ya para el estreno mundial; conoce aquí los precios de preventa y los cines de Colombia que proyectarán la ansiada película del UCM que será la trilogía de nuestro buen amigo el 'Hombre araña' interpretado por Tom Holland.

Como se sabe, los rumores de que Tobey Maguirre y Andrew Garfield aparezcan junto Tom Holland mantiene las expectativas altas en Spider-Man: No Way Home, por lo que los cines en Colombia podrían abarrotar sus estrenos de media noche este jueves 16 de diciembre de 2021.

Preventas de Spider-Man No Way Home en cines de Colombia

A través de Sony Pictures y Marvel, se anunció que este 29 de noviembre empiecen la preventa de Spider-Man No Way Home en Latinoamérica; adquirir los boletos a las salas de cine en Colombia podría variar, dado que podría ser de forma presencial y/o virtual.

Costo de las entradas de Spider-Man No Way Home en cines de Colombia

Los precios de preventa para Spider-Man No Way Home en cines de Colombia aún no es claro, pero se puede hacer una equivalencia para conocer su costo, según el tipo de cambio de otros países latinos.

Perú: 21 soles

21 soles México: 56 pesos

56 pesos Chile: 1.500 pesos

1.500 pesos Argentina: 520 pesos

520 pesos España: 8 euros

Los principales cines de Colombia para ver Spider-Man No Way Home

Hasta el momento, los cines colombianos como Cine Colombia, Cinemark Colombia, Royal Films, Cinépolis y Procinal no publican la preventa oficial de Spider-Man No Way Home en sus páginas web de boletería.

Promoción de Spider-Man No Way en Cinepolís

Promoción de Spider-Man No Way en Cinemark Colombia

Promoción de Spider-Man No Way en Royal Films