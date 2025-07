'Welcome to Derry': fecha de estreno, dónde ver y tráiler de la terrorífica serie basada en 'It' de Stephen King

Si te gusta el cine de terror, los libros de Stephen King y quedaste extasiado con la saga 'It', entonces hay buenas noticias para ti, ya que este 2025 se estrenará "Welcome to Derry", la serie para plataformas de streaming que promete no solo nuevos sustos, sino que un descenso al terror como nunca se vio en este formato.

Estando en julio de 2025, ya contamos con información oficial sobre esta nueva producción basada en el libro de uno de los maestros del horror. Y, si la interpretación de Pennywise a manos de Bill Skarsgard, pues hay buenas noticias para ti, ya que el actor sueco volverá a ponerse en las pieles del espantoso payaso Inter dimensional.

Fecha de estreno de 'Welcome to Derry'

Lo cierto es que hasta el momento de publicada esta nota, no hay información oficial sobre la fecha de estreno de 'Welcome to Derry'. Eso sí, lo único concreto es que se estrenará en streaming en el último trimestre de 2025, es decir, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Sin embargo, desde redes sociales, el pasado 11 de julio, se confirmó por medio de un banner que esta producción se lanzará en octubre del presente año, pero con fecha y hora por confirmar.

Se confirma el mes de estreno de 'Welcome to Derry'.

¿Dónde ver 'Welcome to Derry'?

'Welcome to Derry' se podrá ver de forma exclusiva en plataformas de streaming, específicamente en HBO MAX, que hasta hace poco se llamaba MAX. Por lo que debes disponer de una cuenta activa, a la vez de un plan contratado

¿Cuántos capítulos tendrá 'Welcome to Derry'?

También es oficial que 'Welcome to Derry' contará con 9 episodios, desconocemos su duración, pero sí es un hecho de que cuatro capítulos serán dirigidos por Andy Muschietti, director encargado de llevar a cabo 'It' (2017) e 'It: capítulo 2' (2019).

Tráiler de 'Welcome to Derry'

¿De qué trata 'Welcome to Derry'?

La serie tendrá lugar en la década de los 1960, la cual tocará los eventos relacionados con Black Spot, un club nocturno que funcionaba como bar, el cual atendía a clientes afroamericanos, periodo en el que empieza la novela de Stephen King, además de contar los orígenes de Pennywise, ese ser de otros mundos y dimensiones que en la Tierra adopta la forma de un payaso.

La trama está planeada para tocar tres líneas temporales: una en 1968 que comprendería la primera temporada; otra en 1935 que desarrollaría la segunda; una última ambientada en 1908 que se mostraría en la tercera y donde Bill Skarsgard volverá a interpretar a "Eso".

Personajes de 'Welcome to Derry'

Hasta el momento, este es el cast confirmado para la primera temporada de 'Welcome to Derry' por HBO MAX que podremos disfrutar desde octubre de 2025: