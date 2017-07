Valentina Shevchenko vs. Amanda Nunes VER EN VIVO ONLINE: fecha, hora, canal y cartelera del UFC 213 [GUÍA TV]

La peleadora kirguisa que representa al Perú, Valentina Shevchenko, buscará arrebatarle el cinturón de peso gallo a la brasileña Amanda Nunes. El combate estelar del UFC 213 se llevará a cabo este sábado 8 de julio (EN VIVO desde la 8.00 p.m.) en el T-Mobile Arena de Las Vegas y será transmitido a través del canal FOX Sports 2.

Valentina Shevchenko, peleador kirguisa que representa al Perú, disputará su pelea más importante de su carrera deportiva en el marco de las MMA (Artes Marciales Mixtas) cuando este sábado 8 de julio (Desde las 8.00 p.m.) ingrese al octágono del T-Mobile Arena para enfrentarse ante la brasileña Amanda Nunes en el combate estelar del UFC 213. 'La Bala' buscará el cinturón de la división peso gallo (61,2 Kg) que anteriormente estuvo en poder de Ronda Rousey.

Ambas ya se vieron las caras por primera vez en el 2016 durante el evento UFC 196 (Conor McGregor vs. Nate Diaz). En aquel combate, de 3 rounds, Valentina Shevchenko fue derrotada por Amanda Nunes vía decisión unánime. Sin embargo, la kirguisa fue la única peleadora del UFC que ha logrado poner en aprietos a la 'Leona' dentro de la jaula.

A partir de ese entonces, Valentina Shevchenko mejoró su pelea en el piso (tatami) con técnicas de jiu jitsu (BBJ), ya que para nadie es extraño su poder dominante como striker por su reconocida formación en el arte del muay thai. Los resultados para 'La Bala' fueron totalmente positivo. Victoria sobre las estadounidenses Holly Holm (nemesis de Ronda Rousey) y Julianna Peña.

Por este motivo, Valentina Shevchenko que actualmente se ubica en el ranking número 1 del UFC se ganó la oportunidad de tener una revancha contra Amanda Nunes.

Valentina Shevchenko es favorita

La campeona de peso paja, la polaca Joanna Jedrzejczyk (invicta en UFC), ha perdido tres veces contra Valentina Shevchenko en torneos en modalidad de solo muay thai la ve como favorita a ganar esta pelea contra Amanda Nunes.

Asimismo, los portales especializados creen que Valentina Shevchenko es la única capaz de acabar con el reinado de la 'Leona'.

Careo en Dallas

Ya en el último careo en Dallas, Amanda Nunes se notó muy nerviosa al tener en frente a Valentina Shevchenko y le lanzó un golpe en el rostro. Para la representante de Perú, este es un mensaje que solo transmite miedo por parte de la campeona de UFC.

“Lo ha demostrado en nuestro careo en Dallas, tiene bastante miedo. Ella puede intentar cubrirlo diciendo que está segura, pero por dentro siento miedo. Yo lo siento”, dijo Valentina Shevchenko en la previa del UFC 213.

Asimismo, Valentina Shevchenko recordó la experiencia del primer combate contra Amanda Nunes.

“Fue una pelea muy cerrada. Si hubiera durado un minuto más, hubiera tenido un resultado diferente. Pero esta es otra pelea y tendrá otro resultado”, señaló.

El poder de una 'Leona'

Tras la mencionada victoria sobre Valentina Shevchenko, Amanda Nunes trabajó mucho más su fortaleza física para retar a Miesha Tate que había obtenido el título de la categoría derrotando a Holly Holm. Nunes fue una máquina de golpes y la venció sin problemas.

Su siguiente combate sería contra la legendaria Ronda Rousey. Amanda Nunes tampoco tuvo problemas y volvió sorprender al mundo al aniquilar en 48 segundos del primer round a una de la mejores peleadoras de la historia de UFC.

Ahora, tanto Valentina Shevchenko y Amanda Nunes nos prometen una batalla en el UFC 213 de pronóstico reservado que será de las mejores que dejará este 2017.

CANALES - FOX Sports 2

Movistar: 502 (Digital) y 746 (HD)

DirecTV: 608 (SD) y 1608 (HD)

Claro: 62 (Digital).

CARTELERA

Amanda Nunes (c) vs. Valentina Shevchenko

Yoel Romero vs. Robert Whittaker

Daniel Omielańczuk vs. Curtis Blaydes

Fabrício Werdum vs. Alistair Overeem

Anthony Pettis vs. Jim Miller

CARTELERA PRELIMINAR

Travis Browne vs. Oleksiy Oliynyk

Chad Laprise vs. Brian Camozzi

Thiago Santos vs. Gerald Meerschaert

Jordan Mein vs. Belal Muhammad

Rob Font vs. Douglas Silva de Andrade

Cody Stamann vs. Terrion Ware

Trevin Giles vs. James Bochnovic

HORARIO LATINOAMÉRICA

Perú: 8.00 p.m.

México: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (EP) / 5.00 p.m. (PT)

Colombia: 8.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Nicaragua: 7.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (domingo)

Portugal: 2.00 a.m. (domingo)

Italia: 2.00 a.m. (domingo)

Francia: 2.00 a.m. (domingo)

Alemania: 2.00 a.m. (domingo)

Inglaterra: 1.00 a.m. (domingo)