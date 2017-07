UFC 213: Miesha Tate advierte a Amanda Nunes del poder de Valentina Shevchenko

Miesha Tate, excampeona de peso gallo, aseguró que "Valentina Shevchenko no es Ronda Rousey" y que es toda una amenaza para el reinado de Amanda Nunes. Ambas se enfrentarán en el UFC 213.

Miestha Tate, excampeona de peso gallo de UFC y archirrival de Ronda Rousey, opinó sobre el combate que sostendrán Valentina Shevchenko y Amanda Nunes por el cinturón de la mencionado categoría en la pelea estelar del evento UFC 213 a realizar el sábado 8 de julio en el octágono del T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Valentina Shevchenko vs. Amanda Nunes VER EN VIVO ONLINE: fecha, hora, canal y cartelera del UFC 213 [GUÍA TV]

Según las declaraciones que recoge el portal 'MMArankings.com', Miesha Tate, quien perdió el título contra Amanda Nunes en el pasado, afirma que Valentina Shevchenko le causará más de un problema a la 'Leona' a diferencia de su pelea pasada contra Ronda Rousey.

"Ya lo saben, por alguna razón, en mi opinión esta va a ser una pelea muy dura para Amanda Nunes. En lo que respecta a estilos, Valentina Shevchenko no se parece en nada a mí, o a Ronda Rousey. Ella es todo lo contrario. En realidad, pienso que ella es una buena striker que puede dar muchos problemas a Amanda. Es una gran striker, no hay alguien mejor que ella. Su único problema es que Valentina no domina la lucha libre, jiu jitsu y el judo, pero sí que tiene momentos en que puede sorprender en el piso. Cuando se trata de derribos, ella no parece ser tan eficiente, pero solo ella está en condiciones de vencerla. Así está el tema", dijo Miesha Tate, excampeona de UFC.

Sin embargo, Miesha Tate aseguró que no tiene una favorita para esta pelea, pero mantuvo su posición con respecto el poder que tiene Valentina Shevchenko para detener el reinado de Amanda Nunes dentro del UFC.

NO TE LO PIERDAS: Barcelona: Lionel Messi renovó, pero impidió el fichajes de jugador para proteger a la MSN

"Creo que esto va a ser una pelea muy difícil para Amanda Nunes. Odio hacer una selección porque realmente admiro a Amanda como persona. Y Valentina Shevchenko parece una chica agradable, realmente no la conozco. No quiero hablar de un favorito, pero creo que esta será una pelea muy peligrosa y todo un desafío para Amanda. Sin embargo, ambas han evolucionado en sus estilos y todo puede pasar", concluyó.