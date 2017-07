UFC 213: Valentina Shevchenko vs. Amanda Nunes 2 EN VIVO ONLINE por título peso gallo en Fox Sports 2 [Hora y canal]

Valentina Shevchenko y Amanda Nunes se verán las caras, nuevamente, en el octágono. El UFC 213 será el escenario para la disputa por el título peso gallo femenil. Lo puedes ver este sábado, por la señal de Fox Sports 2, desde las 8 de la noche (hora peruana).

Tras un poco más de un año, Valentina Shevchenko, alias la ‘Bala’, se reencontrará con la brasileña Amanda Nunes, la actual campeona peso gallo de la empresa más importante de las MMA. El UFC 213 promete estar al rojo vivo, puesto que las dos han entrenado duro y parejo para la velada de este sábado. Lo puedes ver desde las 7 de la noche (hora peruana), por la señal de Fox Sports 2.

El camino de Valentina Shevchenko hasta este punto ha sido muy bueno. Luego de la derrota ante la brasileña Nunes en el UFC 196, la kirguisa se armó de valor para continuar luchando y tener una nueva oportunidad en la empresa dirigida por Dana White.

Shevchenko, con más trabajo en las técnicas en piso y jiu jitsu, logró vencer en sendas batallas a Holly Holm y Julianna Peña y, ahora, va por su revancha ante la campeona de peso gallo.

Amanda Nunes, por su parte, deberá hacerle frente a la número uno del mundo en su categoría en el UFC 213. Su avance en la empresa ha sido impresionante, destacando la gran victoria sobre Ronda Rousey, a quien venció en 48 segundos.

HORARIOS PARA VER Shevchenko vs. Nunes 2 en UFC 213

Perú: 8.00 p.m.

México: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (EP) / 5.00 p.m. (PT)

Colombia: 8.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Nicaragua: 7.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (domingo)

Portugal: 2.00 a.m. (domingo)

Italia: 2.00 a.m. (domingo)

Francia: 2.00 a.m. (domingo)

Alemania: 2.00 a.m. (domingo)

Inglaterra: 1.00 a.m. (domingo)

CANALES

Fox Sports 2 (Perú y Latinoamérica)

Movistar: 502 (Digital) y 746 (HD)

DirecTV: 608 (SD) y 1608 (HD)

Claro: 62 (Digital).

Para México en Fighting Network y para Estados Unidos en UFC Network.

CARTELERA

Amanda Nunes (c) vs. Valentina Shevchenko

Yoel Romero vs. Robert Whittaker

Daniel Omielańczuk vs. Curtis Blaydes

Fabrício Werdum vs. Alistair Overeem

Anthony Pettis vs. Jim Miller

CARTELERA PRELIMINAR

Travis Browne vs. Oleksiy Oliynyk

Chad Laprise vs. Brian Camozzi

Thiago Santos vs. Gerald Meerschaert

Jordan Mein vs. Belal Muhammad

Rob Font vs. Douglas Silva de Andrade

Cody Stamann vs. Terrion Ware

Trevin Giles vs. James Bochnovic