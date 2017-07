CM Punk quiere otra pelea en UFC, pero la WWE lo promociona para SmackDown

Incertidumbre total sobre el futuro de Phil Brooks, mejor conocido como CM Punk, quien pronto volvería a los combates. ¿Será en la UFC o en la WWE?

A Phil Brooks, popularmente conocido como CM Punk, no le fue nada bien en su debut en UFC (10 de septiembre del 2016) al perder contra Mickey Gall en el primer round. Desde ese entonces, no ha tenido ninguna participación en la empresa de Dana White y hace pocos días creció un fuerte rumor de que volvería -junto con Rey Mysterio- a la WWE para el próximo evento SummerSlam.

Y por si fuera poco, a Dana White, presidente de UFC, no quedó nada conforme con el desempeño de CM Punk en la mencionada pelea, ya que contó con el apoyo de los mejores entrenadores de la empresa y este duró menos de 3 minutos en el octágono.

Ante este panorama nada alentador, el propio CM Punk afirmó durante una entrevista 'ESPN Radio' que ha perdido comunicación con Dana. Sin embargo, quiere volver a pelear en la UFC en los próximos dos meses. Él planea continuar sí o sí en luchar en la jaula.

Pero la historia ha vuelto a tomar un nuevo giro o aparentemente esto parece ser. Un usuario de Twitter que estuvo en una de las tiendas de Hulu, sitio web que ofrece servicios de publicidad y streaming, pudo capturar la imagen del videojuego de la WWE promocionado a CM Punk para el próximo SmackDown que se transmitirá el 1 de julio.

@ProWrestlingMag I may be wrong but isn't this CM Punk? Found it on the Xbox store for a Hulu ad pic.twitter.com/Slr1Od69rj