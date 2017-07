WWE Raw EN VIVO ONLINE: Roman Reigns, Samoa Joe y Braun Strowman en triple amenaza

WWE Monday Night Raw calienta el SummerSlam 2017 con una gran pelea de triple amenaza entre los candidatos a destronar a Brock Lesnar. Puedes seguir el evento este lunes a las 7 de la noche (hora peruana), por la señal de Fox Sports.

WWE Monday Night Raw vibrará esta noche con una pequeña antesala de lo que será el evento más caliente del verano en WWE, el SummerSlam 2017, donde veremos en una pelea a cuatro bandas a Brock Lesnar (actual campeón Universal) contra Samoa Joe, Braun Straumann y Roman Reigns. Justamente, los tres últimos se batirán a duelo en la nueva edición del programa de la marca roja.

Finn Bálor no pudo la semana pasada ante Elías, debido a que no contó con la ‘participación’ de Bray Wyatt. El luchador afirmó que desde ahora va a jugar con el ‘Devorador de Mundos’, por lo que un interesante feudo está a punto de empezar.

Por su parte, ‘The Shield’ parece volver a juntarse, pero es Dean Ambrose quien no da el siguiente paso, a pesar de que venció a The Miz y Miztcourage con ayuda de Seth Rollins. ¿Veremos a los excamaradas juntos y peleando por el campeonato en parejas?

Tras la revelación de Kurt Angle, su hijo Jason Jordan ha recibido muchas ofertas para participar en segmentos deportivos, pero el que tendrá el lujo de tenerlo será The Miz, quien lo entrevistará y podría pasar de todo sobre el cuadrilátero.