WWE SummerSlam 2017: SPOILERS de todos los resultados del evento, ¿Brock Lesnar perderá el cinturón?

Se filtraron todos los resultados del WWE SummerSlam 2017. Grandes sorpresas nos esperan en la lucha principal entre Brock Lesnar, Roman Reigns, Braun Strowman y Samoa Joe.

Se revelaron los resultados del SummerSlam 2017. Foto: WWE.com

WWE SummerSlam 2017 traerá muchas sorpresas para los fanáticos del Wrestling, ya que la información de gran parte de los resultados de las luchas del evento a llevarse a cabo el domingo 20 de agosto en la arena del Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, ha sido revelada a manera de SPOILERS por el portal 'inquisitr.com'.

Según el medio citado, la pelea estelar del SummerSlam 2017 tendrá como ganador de la 'cuádruple amenaza' ('Fatal 4 Way') a Brock Lesnar que retendrá el cinturón Universal en su lucha contra Roman Reigns, Braun Strowman y Samoa Joe. Asimismo, se afirma que 'La Bestia Encarnada' aparecerá al día siguiente en el Barclays Center y será retado por el peleador de UFC, Jon Jones, con miras a Survivor Series.

Por otro lado, el japonés Shinsuke Nakamura se quedará con el campeonato de la WWE acabando con el reinado de Jinder Mahal. También, la pareja conformado por los exmiembros de The Shield, Seth Rollins y Roman Reigns se convertirán en los nuevos monarcas de la categoría derrotando a Sheamus y Cesaro.

De esta manera, Dean Ambrose y Seth Rollins iniciarán una nueva era en la WWE y sus próximos rivales serán nada menos que The Hardy Boyz, Jeff y Matt.

Campeonato Universal de WWE

Brock Lesnar (c) c/Paul Heyman vs. Roman Reigns vs. Braun Strowman vs. Samoa Joe

- SPOILER: Brock Lesnar se mantiene como campeón Universal y aparecerá el día siguiente en Monday Night Raw.

Campeonato de Estados Unidos con Shane McMahon de árbitro especial

AJ Styles (c) vs. Kevin Owens

- SPOILER: Kevin Owens vencerá a AJ Styles.

Campeonato de WWE

Jinder Mahal (c) c/The Singh Brothers vs. Shinsuke Nakamura

- SPOILER: Shinsuke Nakamura vence a Jinder Mahal y se convierte en nuevo campeón de la WWE.

Campeonato por parejas de Raw

Cesaro & Sheamus vs Dean Ambrose & Seth Rollins

- SPOILER: Seth Rollins y Dean Ambrose derrotarán a Sheamus y Cesaro para defender su título contra The Hardy Boyz.

Campeonato de mujeres de Raw

Alexa Bliss (c) vs. Sasha Banks

- SPOILER: Campeonato de mujeres: Sasha Banks recupera el cinturón femenino al derrotar a Alexa Bliss.