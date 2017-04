WWE Payback: Goldberg anunció quién será el heredero de The Undertaker

El exluchador Goldberg quedó impresionado con la fuerza y potencia de este talento de la WWE que no es Roman Reigns.

Goldberg decidió retirarse de la WWE en la última edición de WrestleMania 33, escenario donde otro luchador emblemático de la compañía también le siguió los pasos: The Undertaker. El show debe continuar, y el amo y señor del 'Martillo Neumático' sabe que es momento de las nuevas superestrellas que ahora se preparan para pelear en WWE Payback 2017.

Pero ¿quiénes son los que tendrán un gran futuro en la WWE? pregunta que respondió Bill Goldberg al podcast de Eric Bischoff, Bischoff On Wrestling en donde incluso aseguró que este luchador sería capaz de tomar el lugar de The Undertaker en el ring. No, no es Roman Reigns, sino el exmiembro de The Wyatt Family, Braun Strowman.

“Luzca como luzca el panorama actual, puede cambiar drásticamente de aquí a los próximos 6-12 meses, pero basándonos en el conjunto y lo que puede hacerse con él, diría que Braun Strowman tiene un gran potencial. Si cada escenario fuese el adecuado, trabajado, creo que con lo que tiene para presentar contra otros, creo que su conjunto es bastante bueno. Tiene un gran techo de desarrollo. Es como los grandes tipos del pasado“, dijo Goldberg.

Braun Strowman luchará ante Roman Reigns el próximo domingo 30 de abril en una de las peleas estelares del evento WWE Payback 2017.