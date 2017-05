WWE: Kevin Owens masacró a Chris Jericho en SmackDown Live y es nuevamente campeón [VIDEO]

En WWE SmackDown Live, Kevin Owens no tuvo piedad con su ex mejor amigo Chris Jericho y le arrebató el cinturón de Estados Unidos.

La WWE vivió una intensa jornada con la apasionante pelea entre Kevin Owens y Chris Jericho. El excampeón Universal hizo trizas a su compatriota y se hizo con el título de los Estados Unidos dos días después del evento Payback 2017 en SmackDown Live.

Y es que ambos se vieron las caras por última vez dentro del cuadrilátero para acabar el feudo. El popular KO perdió su cinturón el domingo y salió directo a matar a Y2J. Los exintegrantes del Monday Night Raw dejaron la piel en cada golpe y dieron un espectáculo de lujo.

El enfrentamiento tuvo un momento clave: Cuando Owens le aplicó 'DDT' fuera del ring a Jericho, el cual nunca se recuperó. Así dominó el resto del combate y tras dos 'Bombazos' recuperó el Campeonato. Su próximo rival será AJ Styles en Backlash.

This is the type of maneuver that CHANGES the complexion of a match... #SDLive #USTitle @FightOwensFight @IAmJericho pic.twitter.com/nTRrAlMyk8