WWE Raw EN VIVO ONLINE FOX SPORTS 2: Roman Reigns reapareció y masacró a Braun Strowman

WWE Monday Night Raw se desarrolla este lunes desde la Arena O2 de Londres, Inglaterra. The Miz y Dean Ambrose son los gerentes adjuntos en reemplazo de Kurt Angle.

ENZO AMORE & BIG CASS VS. CESARO & SHEAMUS

- Braun Strowman se queda tendido en la lona y Roman Reigns alza los brazos en señal de ganador.

- Roman Reigns no para y agarra a sillazos a Braun Strowman.

- Roman Reigns poco más recuperado destroza a Braun Strowman.

ARMADO Y EN PIE DE GUERRA! @WWERomanReigns interrumpe el combate de @BraunStrowman y SE LO ZAMPA! ¿Quién de los dos es tu preferido? pic.twitter.com/QgoTRo6KKS — WWE Español (@wweespanol) 9 de mayo de 2017

- Reigns le aplica un 'Superman Punch' a Braun Strowman.

- ¡ES ROMAN REIGNS! El 'Perro Mayor' reaparece y ataca con todo a Braun Strowman.

- Braun Strowman está a punto de terminar con Kalistro.

KALISTRO VS. BRAUN STROWMAN

Seth Rollins y Samoa Joe se van a los golpes fuera del ring antes de su pelea.

- Nia Jax no termina y masacra a Mickie James.

- Alexa Bliss es la ganadora de la pelea.

- Alexa Bliss aprovecha que Mickie James está distraída y la noquea para que la cuenta llegue a 3.

- Bayley se lanza desde la tercera cuerda y ataca a Nia Jax.

- Mickie James domina el combate, pero una intervención de Nia Jax hace que todo se revierta.

- Mickie James aparece junto a la campeona femenina Bayley.

- Alexa Bliss sale acompañada de Nia Jax.

ALEXA BLISS VS. MICKIE JAMES

- Finn Bálor es el ganador del combate.

- Ahora si Finn Bálor hace de las suyas y reparte golpes a The Miz.

- Aparece Dean Ambrose y saca a Maryse del escenario. Se reanuda la pelea.

- The Miz se apoya detrás de Maryse y decide que la pelea acabe.

- The Miz sale y vuelve al ring para que Finn Bálor no lo ataque.

FINN BÁLOR VS. THE MIZ

- Dean Ambrose hace su oficial la lucha entre Braun Strowman y Kalistro.

- Kalistro aparece y amaneza a Braun Strowman por masacrarlo la semana pasada.

- Strowman aclara que una vez que se recupere de su lesión irá por el Campeonato Universal de Brock Lesnar.

Hablaron de quién manda en #RAW esta noche??? @BraunStrwoman tiene algo que opinar! pic.twitter.com/72JzmcfTx1 — WWE Español (@wweespanol) 9 de mayo de 2017

- ¡Braun Strowman! El enorme peleador sale a encarar a The Miz y Ambrose.

- ¡The Miz! El luchador interrumpe a Dean Ambrose y asegura que habló con Stephanie McMahon para decirle que él es el gerente general adjunto.

- Dean Ambrose ingresa al escenario y revela que Kurt Angle lo nombró gerente general adjunto.

- Dean Ambrose abre el show de esta noche y habla por teléfono con Kurt Angle.

¡Empezó Monday Night Raw!

LA PREVIA

WWE Monday Night Raw se realizará esta noche desde la ciudad de Londres como parte de su gira por Europa, pero seguirá con los feudos que emocionan a los fanáticos. El evento lo puedes seguir desde las 8 de la noche (hora peruana), por la señales de Libero.pe y Fox Sports 2.

The Miz, luego de ganar la lucha de triple amenaza ante Finn Bálor y Seth Rollins, se ganó el derecho a una lucha titular por el campeonato intercontinental de la WWE. El excampeón de la WWE le hará frente a Dean Ambrose, quien tendrá que cuidarse las espaldas.

Por otro lado, The Hardy Boyz conocerán esta noche a sus retadores por el campeonato mundial en parejas de WWE Monday Night Raw. Cesaro y Sheamus, Big Cass y Enzo Amore, Luke Gallows y Karl Anderson, Heath Slater y Rhyno, y Goldust y R-Truth tendrán chances esta noche.

Hay otros feudos que aún quedan en el aire como el de Roman Reigns y Braun Strowman, quienes no aparecen en el WWE Monday Night Raw desde el Payback, mientras que Bailey no se queda tranquila y quiere como sea una revancha ante Alexa Bliss, la nueva monarca de las mujeres.