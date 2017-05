Esta semana Raw registró su peor récord en lo que va del 2017. Aquí exploramos los principales motivos que vienen causando una constante caída de rating en el show insignia de WWE.

WWE: ¿Por qué SmackDown Live tiene mejor rating que Monday Night Raw?

Si bien es cierto la lucha libre mundial goza de un período de bonanza en cuanto a exposición como pocas veces se ha visto, también vemos que la empresa más grande del mundo de este deporte no encuentra el mejor sendero. Con gladiadores de la talla de Seth Rollins, Brock Lesnar, Samoa Joe, Braun Strowman, The Miz ó Finn Bálor, el show de los lunes de WWE debería estar en lo más alto de las preferencias televisivas en su horario. Entonces ¿Por qué RAW tiene ratings tan bajos? ¿Por qué los fanáticos prefieren a SmackDown por encima de RAW? Por varios motivos, pero son 3 los principales:

"La tierra de las oportunidades"

Desde la separación de marcas en 2016, SmackDown se vió beneficiado desde un inicio. El atractivo de la transmisión en vivo y en directo le otorgó un plus más que necesario para el show de los martes (antes era grabado los martes, pero transmitidos por TV los viernes). Hay que agregarle que tanto Daniel Bryan como Shane McMahon promocionaron muy bien el concepto de que SmackDown Live era "La tierra de las oportunidades". Poco a poco se aseguraron de que no se quede solo en una frase, y se convierta en realidad. El empuje que vienen recibiendo estrellas como Jinder Mahal, los Usos, American Alpha, Breezango, Heath Slater o Baron Corbin así lo demuestran.

Mejor "booking"

Este punto tiene mucho que ver con el primero, ya que sin una buena historia detrás, las rivalidades en televisión no producen el efecto deseado. El "heel turn" (cambio a rudo) de los hermanos Jimmy y Jey Uso junto a un refresco de imagen revalorizó sus carreras y hoy son los monarcas de la división de parejas de Smackdown.

Por otro lado, la construcción de la rivalidad entre Randy Orton y Bray Wyatt fue una de las historias mejor escritas en los últimos años. Recordemos que 'The Viper' unió fuerzas con Wyatt y lograron conquistar los campeonatos en pareja, se involucró el factor "celo-envidia" entre Luke Harper y Randy Orton. Posteriormente Orton gana el Royal Rumble, pero se niega a enfrentar a su "mentor" y entonces campeón de WWE, Bray Wyatt, teniendo como desenlace la revelación de que todo el tiempo fue una estrategia de Orton para lograr la confianza de la familia Wyatt y lograr incendiar su terrorífica casa en el medio del bosque.

Crear historias que comprometen al público es la llave maestra para lograr el interés en los fans.

El fenomenal AJ Styles

"Todos aquí sabemos que Smackdown Live es la casa que AJ Styles construyó", es la frase que el mismo luchador viene promocionando desde WrestleMania y no le falta razón. Tras ofrecernos combates memorables ante Chris Jericho y Roman Reigns, 'The Phenomenal' fue transferido a SmackDown y no solo siguió demotrando por qué es considerado el mejor luchador del planeta con épicas batallas ante Jhon Cena y Dean Ambrose, sino que llegó a coronarse Campeón Mundial de WWE dentro de su primer año en la empresa. La calidad dentro y fuera del ring de Styles superior a cualquier otro en el show azul y verlo siempre es un placer para los fans.

Si bien es cierto, el rating de SmackDown bajó levemente en las últimas semanas, con el combate entre Randy Orton y Jinder Mahal por el campeonato de WWE, el de AJ Styles y Kevin Owens por el campeonato de los Estados Unidos, el inminente regreso de John Cena y la participación de Shinsuke Nakamura es solo cuestión de tiempo para que el show de los martes vuelva a enganchar al público televidente y seguir afianzándose como el nuevo show estrella de WWE.

Esta semana RAW registró un rating de 1.90, mucho menos que el registrado la semana anterior con 1.99, lo cual constituye el rating más bajo del show de los lunes desde el episodio de Halloween 2016, que registró 1.88. SmackDown Live goza de un rating promedio de 2.20