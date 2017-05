WWE SmackDown: Shinsuke Nakamura y Kevin Owens pelearían por el título de los Estados Unidos

WWE SmackDown Live vería el fin del feudo entre Shinsuke Nakamura y Dolph Ziggler en Backclash, por lo que el ‘Rey del Estilo Recio’ ya tendría un nuevo rival.

WWE SmackDown Live, desde hace unas semanas, comenzó a delirar con las presentaciones en el dark match de Shinsuke Nakamura, quien Backlash tendrá su esperado debut oficial ante Dolph Ziggler. Todo hace indicar que ganará y de inmediato ya se rumorea quién podría ser su próxima rival.

Resulta que desde junio, tal como informa Superluchas.com, comienzan las promociones para lo que será el WWE SummerSlam 2017 y algunos de los combates de WWE SmackDown Live sí que llaman la atención.

Por ejemplo, para la presentación del 26 de junio en California, la programación de ese día establece un encuentro titular por el cinturón de los Estados Unidos entre Kevin Owens y Shinsuke Nakamura.

Cabe mencionar que la programación es tentativa, ya que en Backlash, el dueño del campeonato de lo Estados Unidos se enfrenta a AJ Styles y si este último gana, pues todo cambia, porque así ‘The Phenomenal’ se vería en el cuadrilátero ante el ‘Rey del Estilo Recio’ en SummerSlam, aunque para ello Nakamura debería ganar el Money in the Bank a KO.