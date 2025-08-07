Rebagliati reveló que otro jugador de selección puede llegar a Cristal: "El lugar natural..."

Sporting Cristal se ha tomado muy en serio mejorar su rendimiento futbolístico en el Torneo Clausura 2025. Así lo está demostrando tras cuatro fechas, en las que sumó 10 puntos de 12 posibles y con refuerzos de selección peruana como Miguel Araujo y ahora último Luis Abram. Sin embargo, estas no serían las únicas pues otro jugador de la Bicolor tendría algunas chances de reforzar al plantel celeste.

De acuerdo a Diego Rebagliati, uno de los futbolistas que podría llegar al cuadro bajopontino es Pedro Aquino, quien últimamente no ha visto acción con el Santos Laguna, tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, y que estaría buscando nuevo destino de cara al segundo semestre del año.

"Todavía está Aquino, que no define su futuro. Está viendo unas posibilidades para salir de México, pero no está descartado al 100% en el fútbol peruano. El lugar natural de Pedro es Cristal, lo concreto es que en estos momentos no está disponible", sostuvo el comentarista deportivo en el programa de Youtube 'D&T'.

Video: Youtube Jesús Alzamora

¿Qué tendría que pasar para que Pedro Aquino sea opción en Sporting Cristal?

En esa misma línea, el exfutbolista señaló que la 'Roca' está a la espera de ofertas del extranjero y que a estas le daría prioridad, pero en caso estas no se materialicen podría tener la oportunidad de volver al conjunto cervecero, siempre y cuando el libro de pases siga abierto, es decir hasta el lunes 18 de agosto.

"(Aquino) Está esperando opciones de algunos lugares que son más interesantes. Hay que ver cómo maneja su entorno si esto no se concreta para el 16, 17 o 18; cuando se cierre el libro de pases, si van a preferir seguir esperando o van a jugarse alguna carta en cuyo caso Cristal tendrá la oportunidad", agregó.

Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal si no se termina dando alguna posibilidad del extranjero. Foto: Santos Laguna

Pedro Aquino no tiene continuidad en Santos Laguna

Si la opción del futbolista de 30 años podría concretarse en Sporting Cristal es debido a que no la pasa nada bien en su actual equipo. El 2025 de Pedro Aquino viene siendo muy malo en Santos Laguna, pues solo ha disputado 270 minutos en seis encuentros hasta el momento con la 'Comarca Lagunera', perdiendo de a pocos la confianza del DT Francisco Rodríguez, quien desde el comienzo del Apertura azteca no lo ha puesto ni de suplente.