Mininter tomó dura decisión sobre la fecha de la Noche Crema y Noche Blanquiazul

Tras la reunión entre representantes de Universitario y Alianza Lima, se definió la fecha que se realizará la Noche Crema y Noche Blanquiazul.

Jesús Yupanqui
Mininter definió la fecha que se realizará la Noche Blanquiazul y Noche Crema.
Mininter definió la fecha que se realizará la Noche Blanquiazul y Noche Crema. | FOTO: Composición
Tras la reunión en el Palacio de Gobierno entre el Presidente de La República, José Jerí, el Ministro del Interior y representantes de Alianza Lima y Universitario, se confirmó que la Noche Blanquiazul y Noche Crema se realizarán el sábado 24 de enero.

Noticia en desarrollo...

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

