Mininter tomó dura decisión sobre la fecha de la Noche Crema y Noche Blanquiazul
Tras la reunión entre representantes de Universitario y Alianza Lima, se definió la fecha que se realizará la Noche Crema y Noche Blanquiazul.
Tras la reunión en el Palacio de Gobierno entre el Presidente de La República, José Jerí, el Ministro del Interior y representantes de Alianza Lima y Universitario, se confirmó que la Noche Blanquiazul y Noche Crema se realizarán el sábado 24 de enero.
Noticia en desarrollo...
