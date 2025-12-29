Universitario de Deportes confirmó el regreso de Diego Romero con emotivo video: "Su casa"

Luego de varias semanas de incertidumbre, Universitario de Deportes hizo oficial el regreso de Diego Romero para la temporada 2026. Luego de estar cedido un año en Banfield de Argentina, el golero de 24 años vuelve a tienda crema con el objetivo de ser el '1' de los 'merengues' para conseguir el tetracampeonato. Será el reemplazo de Sebastián Britos.

Diego Romero regresa a Universitario

A través de las redes sociales del Club Universitario de Deportes, se conoció que Diego Romero seguirá cumpliendo su contrato con los cremas que finaliza al cierre del 2026. El portero no tuvo mucha continuidad en el fútbol argentino, por lo que llega a la Liga 1 con una revancha personal para destacar por encima de todos sus rivales en ese puesto.

"Bienvenido de vuelta, Diego. Diego Romero Cachay regresa a su casa para defender el arco del único grande del Perú.", informó Universitario de Deportes a traves de sus redes sociales.

Como se recuerdo, Diego Romero es parte de dos de los títulos de Universitario de Deportes, en el que destaca su mayor presencia en el centenario de los 'merengues'. Ahora, con la salida de Sebastián Britos, el guardameta nacional toma la posta para defender el arco de los vigentes tricampeones del fútbol peruano.

(VIDEO: Universitario)

Números de Diego Romero con Banfield

A lo largo del 2025, Diego Romero solo afrontó un partido con Banfiel de Argentina. Fue en la Copa Argentina ante Villa Mitre, en el que el golero nacional fue parte del triunfo por 1-0. Luego de ello, permaneció en la banca de suplentes y no logró tener chance de seguir mostrando su calidad.

Valor de mercado de Diego Romero

Según el portal "Transfermarkt", Diego Romero tiene un valor de mercado de 700 mil euros a sus 24 años de edad. Pese a su poco rendimiento en el 2025, el golero ha mantenido esta cifra por seguir siendo considerado en la selección peruana.