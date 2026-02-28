- Hoy:
Firmó con Alianza Lima hasta 2028, pero suena para fichar por Boca Juniors: "Tiene el perfil"
¡Sorpresivo! Es una de las piezas más determinantes de Alianza Lima y tiene contrato vigente; sin embargo, figura entre las opciones que evalúa Boca Juniors para reforzarse.
Alianza Lima es uno de los equipos que mejor se ha armado para afrontar esta temporada, luego de haber concretado varios fichajes y renovaciones de sus principales figuras con el objetivo de salir campeón de la Liga 1 2026. Los blanquiazules se ilusionan con su arranque en el Torneo Apertura, pero se conoció que uno de sus jugadores más destacados es pretendido de cerca por Boca Juniors.
Firmó con Alianza Lima hasta 2028, pero suena para fichar por Boca Juniors
Con el objetivo de poder romper su sequía sin títulos, la dirección deportiva de Alianza Lima mantuvo a sus figuras más destacadas en uno de los mercados donde más invirtieron. Precisamente, uno de ellos fue Eryc Castillo, quien renovó su vínculo hasta finales de 2028 y se ha convertido en una de las estrellas del equipo.
En ese contexto, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que el rendimiento de la 'Culebra' no solo es seguido por los hinchas blanquiazules, sino que también por Boca Juniors, uno de los equipos más grandes del continente. El cuadro 'xeneize' no pasa por un buen momento y ven en el ecuatoriano a un jugador atractivo para su esquema.
Eryc Castillo es una de las piezas principales de Alianza Lima y ahora suena para llegar a Boca Juniors.
Eryc Castillo ha destacado principalmente por su gran velocidad, explosión ofensiva y fortaleza física, cualidades que encajan con el perfil que buscan en el conjunto argentino. De hecho, en la interna consideran que "tiene el perfil" para reforzar al equipo en la presente temporada.
No obstante, es preciso señalar que hasta el momento no se ha presentado una oferta formal por su fichaje, pero no sería extraño que esto suceda en las próximas semanas.
Números de Eryc Castillo con Alianza Lima
Desde su llegada a la escuadra victoriana, el ecuatoriano de 31 años ha demostrado que es un indiscutible por los extremos jugando un total de 51 partidos oficiales con la casaquilla de Alianza Lima. En los registros, Castillo ha dejado un saldo de 12 goles y 8 asistencias, siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo.
