Alianza Lima venció 2-1 a Deportivo Moquegua y es candidato a salir campeón del fútbol peruano

Los hinchas de Alianza Lima tiene un solo objetivo en mente, salir campeones de la Liga 1 2026 y devolver al club a lo más alto del fútbol peruano. En ese sentido, por haber tenido toda su atención en el título nacional y en lo que viene pasando con la escuadra de Pablo Guede, pocos se enteraron que el cuadro blanquiazul acaba de obtener una victoria 2-1 sobre el recién ascendido Deportivo Moquegua.

Como cada año, la institución de Matute tiene la obligación de llevarse el título en cada certamen en el cual compiten, como la Liga 1, Liga Femenina, o Liga Peruana de Vóley. Por ello, otra de las metas que tiene el conjunto victoriano es llevarse el trofeo de la Liga 3, Tercera División del Perú, y conseguir la promoción a la Liga 2 la temporada entrante. Bajo esa premisa, los íntimos recibieron una enorme noticia.

Y es que como parte de la pretemporada para lo que será el inicio de la Liga 3 2026, Alianza Lima jugó un partido amistoso con Deportivo Moquegua y se impuso por 2-1 gracias a los goles de Stefano Olaya y Thiago Bocanegra. Así lo informó el periodista Gerson Cuba a través de su cuenta oficial de 'X', donde también destacó la participación de César Sánchez dentro del terreno de juego.

Alianza Lima entrenó para la Liga 3.

Además, ahora los 'Potrillos' también cuentan con la posibilidad de enfrentarse este sábado 28 de febrero a Deportivo Huracán en otro compromiso de práctica. Recordemos que la campaña pasada los íntimos llegaron hasta instancias finales de la competición, pero fueron eliminados y no obtuvieron el ascenso a la Liga 2, Segunda División del Perú.

¿Cuándo comienza la Liga 3 2026?

Si bien todavía no hay fecha confirmada para el inicio de la Liga 3, se espera sea pronto y ya se ha confirmado cuántos clubes participarán. Serán un total de 37 equipos: 31 de la Liga 3 pasada, 1 descendido de la Liga 2 del 2025, los 4 mejores elencos de la última Copa Perú, y el campeón del Torneo Juvenil Sub-18 2025 (Sporting Cristal).