Posible lista de convocados de la selección peruana para amistosos ante Senegal y Honduras

Se inicia la era Mano Menezes en la selección peruana. Este lunes 16 de marzo, el entrenador brasileño presentará su primera lista de convocados para los partidos amistosos que sostendrá la bicolor ante Senegal y Honduras por la fecha FIFA de marzo.

Posible lista de convocados de la selección peruana

Arqueros

Pedro Gallese

Diego Enríquez

Diego Romero

Defensas

Renzo Garcés

César Inga

Luis Advíncula

Oliver Sonne

Miguel Araujo

Rafael Lutiger

Marco Huamán

Matías Lazo

Matías Zegarra

Volantes

Yoshimar Yotún

Jesús Castillo

Jairo Concha

Jesús Pretell

Felipe Chávez

Piero Cari

Erick Noriega

Piero Quispe

Delanteros

Alex Valera

Joao Grimaldo

Adrián Ugarriza

André Carrillo

Maxloren Castro

Bassco Soyer

Kenji Cabrera

¿Cuándo Mano Menezes presenta la lista de convocados de Perú?

La conferencia, donde el entrenador de la selección peruana presentará su primera lista de convocados, se realizará este lunes 16 de marzo.

¿Cuándo y a qué hora juega Perú vs. Senegal?

El partido de Perú contra Senegal se realizará el sábado 28 de marzo a las 11.00 a. m. (horario peruano, ecuatoriano y colombiano) en el Stade de France. Este duelo marcará el debut de Mano Menezes en la bicolor.

¿Cuándo y a qué hora juega Perú vs. Honduras?

Perú se medirá contra Honduras el martes 31 de marzo, a la 1.00 p. m. (horario peruano, ecuatoriano y colombiano), en el estadio Municipal de Butarque.