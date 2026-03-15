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Posible lista de convocados de la selección peruana para amistosos ante Senegal y Honduras

La posible lista de convocados de Mano Menezes para los amistosos que sostendrá la selección peruana ante Senegal y Honduras por la fecha FIFA de marzo.

Jesús Yupanqui
Posible lista de convocados de Mano Menezes para los amistosos de la selección peruana por fecha FIFA de marzo.
Posible lista de convocados de Mano Menezes para los amistosos de la selección peruana por fecha FIFA de marzo. | FOTO: FPF
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Se inicia la era Mano Menezes en la selección peruana. Este lunes 16 de marzo, el entrenador brasileño presentará su primera lista de convocados para los partidos amistosos que sostendrá la bicolor ante Senegal y Honduras por la fecha FIFA de marzo.

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Posible lista de convocados de la selección peruana

Arqueros

  • Pedro Gallese
  • Diego Enríquez
  • Diego Romero

Defensas

  • Renzo Garcés
  • César Inga
  • Luis Advíncula
  • Oliver Sonne
  • Miguel Araujo
  • Rafael Lutiger
  • Marco Huamán
  • Matías Lazo
  • Matías Zegarra

Volantes

  • Yoshimar Yotún
  • Jesús Castillo
  • Jairo Concha
  • Jesús Pretell
  • Felipe Chávez
  • Piero Cari
  • Erick Noriega
  • Piero Quispe

Delanteros

  • Alex Valera
  • Joao Grimaldo
  • Adrián Ugarriza
  • André Carrillo
  • Maxloren Castro
  • Bassco Soyer
  • Kenji Cabrera

¿Cuándo Mano Menezes presenta la lista de convocados de Perú?

La conferencia, donde el entrenador de la selección peruana presentará su primera lista de convocados, se realizará este lunes 16 de marzo.

¿Cuándo y a qué hora juega Perú vs. Senegal?

El partido de Perú contra Senegal se realizará el sábado 28 de marzo a las 11.00 a. m. (horario peruano, ecuatoriano y colombiano) en el Stade de France. Este duelo marcará el debut de Mano Menezes en la bicolor.

¿Cuándo y a qué hora juega Perú vs. Honduras?

Perú se medirá contra Honduras el martes 31 de marzo, a la 1.00 p. m. (horario peruano, ecuatoriano y colombiano), en el estadio Municipal de Butarque.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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