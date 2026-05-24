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Prensa colombiana se refiere a Universitario previo decisivo partido con Tolima: "Solo puede..."

La prensa de Colombia se pronunció previo al partido de Universitario ante Deportes Tolima, donde se jugarán la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Angel Curo
Prensa colombiana se refiere a Universitario previo decisivo partido con Tolima
Prensa colombiana se refiere a Universitario previo decisivo partido con Tolima | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes ya está enfocado en lo que será su partido ante Deportes Tolima por la última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Ambos elencos jugarán en el Estadio Monumental, en un encuentro clave para definir al clasificado a los octavos de final. En la previa, la prensa colombiana no tardó en pronunciarse sobre el duelo.

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Prensa colombiana se refiere a Universitario previo al partido con Deportes Tolima

La trascendencia de este enfrentamiento ha generado gran expectativa. Por ello, el medio colombiano ‘El Universal’ sorprendió al analizar las posibilidades de cada uno de los clubes del Grupo B del torneo continental, especialmente en la lucha por pasar a la siguiente ronda.

En su publicación analizaron el panorama de los cuadros colombianos en el certamen y fueron claros al señalar que Deportes Tolima aún tiene opciones matemáticas de superar en la clasificación a Coquimbo Unido. Acto seguido, se refirieron a Universitario solo para recalcar que únicamente tiene posibilidades de quedar en el segundo lugar.

Universitario de Deportes vs Deportes Tolima, prensa colombiana

La prensa colombiana analizó las opciones matemáticas de Universitario previo duelo con Tolima.

En el Grupo B, Deportes Tolima aún tiene posibilidades de arrebatarle el liderato a Coquimbo Unido. Universitario solo puede aspirar al segundo puesto y Nacional de Uruguay todavía sueña con alcanzar un cupo para la repesca de la Sudamericana”, señalaron en su nota web.

En esa línea, también fueron claros al indicar que Nacional solo puede mantener aspiraciones de alcanzar los playoffs de la Copa Sudamericana. Por ello, el último cupo a octavos de final solo está en disputa entre la ‘U’ y Tolima.

Universitario vs Deportes Tolima: fecha y día para el partido de Copa Libertadores

Universitario enfrentará a Deportes Tolima este martes 26 de mayo por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Libertadores. Los cremas serán locales en el Estadio Monumental de Ate y tendrán la obligación de conseguir una victoria para clasificar a los octavos de final; cualquier otro resultado los dejará eliminados del torneo continental. Este partido está programado para iniciar a las 7.30 p. m. (hora peruana).

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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