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UFC Freedom 250 EN VIVO: cartelera, horarios y dónde ver Ilia Topuria vs Justin Gaethje
UFC en la Casa Blanca se realizará este domingo 14 de junio. Horarios, cartelera y dónde ver EN VIVO la pelea principal entre Ilia Topuria vs Justin Gaethje por el título.
El evento más esperado por los amantes de las artes marciales mixtas se realizará este domingo 14 de junio. La Casa Blanca abrirá sus puertas para albergar UFC Freedom 250, el acontecimiento que conmemora los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos y contará con una cartelera de lujo. Ilia Topuria defenderá su título ante Justin Gaethje y Alex Pereira tendrá un combate contra Ciryl Gane. Las peleas están pactadas para empezar a las 7:00 p.m. (horario peruano) y serán transmitidas EN VIVO por Paramount+.
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Una de las grandes revelaciones de las artes marciales mixtas, Ilia Topuria, ingresará al octágono para defender su título y su legado. El campeón de peso ligero tendrá una dura prueba ante la estrella estadounidense.
Invicto (18-0), Topuria se muestra confiado y señaló que la UFC lo está explotando con los compromisos pactados, pero entiende que es parte de ser una de las figuras de la compañía.
Topuria es el principal candidato para llevarse el triunfo en UFC.
“La UFC me tiene explotado con un montón de compromisos. Tengo muchas cosas que hacer, pero se siente bien y muy agradecido a los medios que han venido”, expresó el peleador hispano.
Aunque las principales casas de apuestas dan como favorito a El Matador, Gaethje es un gladiador que siempre regaló grandes peleas en la UFC. Ahora, entiende que tendrá una dura prueba en la Casa de Blanca, donde buscará regalar el título a su país.
Así luce el escenario para UFC Freedom 250 en la Casa Blanca.
Otras de las peleas que promete sacar fuego al octágono es Alex Pereira contra Ciryl Gane por el título de peso pesado. El brasileño parte como candidato para llevarse la victoria. Pero el francés tiene más de una estrategia para salir airoso de la jaula.
UFC Freedom 250: cartelera
- Ilia Topuria (c) vs. Justin Gaethje, por el campeonato de peso ligero
- Alex Pereira vs. Ciryl Gane, por el campeonato interino de peso pesado
- Sean O'Malley vs. Aiemann Zahabi, peso gallo
- Josh Hokit vs. Derrick Lewis; peso pesado
- Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler; peso ligero
- Bo Nickal vs. Kyle Daukaus; peso mediano
- Diego Lopes vs. Steve Garcia; peso pluma
UFC Freedom 250: horarios
- México: 6:00 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.
- Chile, Venezuela y Bolivia: 8:00 p.m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9:00 p.m.
- España: 2:00 a. m. (día siguiente)
UFC Freedom 250: horarios en Estados Unidos
- Este (ET): 8:00 p.m.
- Centro (CT): 7:00 p.m.
- Montaña (MT): 6:00 p.m.
- Pacífico (PT): 5:00 p.m.
UFC Freedom 250: dónde ver
Si quieres ver el UFC Freedom 250 EN VIVO LIVE STREAM, aquí te mostramos las plataformas que transmitirán todas las peleas, incluida la de Ilia Topuria vs Justin Gaethje:
- Perú y resto de Sudamérica: Paramount+
- México: Paramount+
- Centroamérica: Paramount+
- Estados Unidos: Paramount+
- España: Eurosport y HBO MAX
UFC Freedom 250: apuestas Ilia Topuria vs Justin Gaethje
|Casas de apuestas
|Topuria
|Gaethje
|Bestson
|1.19
|5.00
|Betano
|1.17
|5.20
|Bet365
|1.17
|5.50
|1XBet
|1.18
|5.40
|Stake
|1.15
|4.60
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