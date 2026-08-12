Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional de los Zurdos, una ocasión especial destinada a resaltar la existencia de esta minoría que, además de presentar particularidades desde el ámbito neurocientífico, enfrenta una historia de adaptación en un entorno predominantemente diseñado para las personas diestras. ¿Qué debes saber? Además, aquí te compartimos frases bonitas para compartir por la fecha.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de los Zurdos este 13 de agosto?

Todos los 13 de agosto se hace mención al Día Internacional del Zurdo, una conmemoración que se instauró en 1976 gracias a la iniciativa de la asociación Left-Handers Club. Esta fecha busca visibilizar las dificultades que enfrenta la población zurda, a comparación de los diestros.

Todo sobre el Día Internacional de los Zurdos: ¿Por qué se celebra?

Entre los objetivos de esta jornada se encuentran la concientización sobre la discriminación histórica que han sufrido muchas personas zurdas, quienes a menudo fueron presionadas para escribir con la mano derecha. Además, se promueve la inclusión mediante el diseño de herramientas adaptadas que reconozcan y acepten la diversidad humana.

La celebración invita a reflexionar sobre la importancia de crear un entorno más accesible para todos.

Frases para compartir este 13 de agosto por el Día Internacional de los Zurdos

Hacerlo todo al revés es lo que nos hace únicos. ¡Feliz Día del Zurdo!

No soy zurdo porque quiera, soy zurdo porque mi cerebro es superior.

El mundo está hecho para diestros, pero nosotros lo dominamos con estilo.

Si el lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo, solo los zurdos estamos en nuestro juicio correcto.

Ser zurdo no es un error, es tener un superpoder en un mundo al revés.

Hoy celebramos la diversidad. Un mundo inclusivo también piensa en la mano izquierda.

Adaptarse a un mundo de diestros nos hace el doble de creativos y fuertes.

Ser zurdo es recordar que la normalidad tiene muchas formas de expresarse.

Celebremos hoy el talento único que nace del lado izquierdo del corazón.

La genialidad no tiene una mano favorita. ¡Feliz Día Internacional del Zurdo!

¿Los zurdos tienen ventajas neurocognitivas?

Estudios científicos señalan que los zurdos presentan ventajas neurocognitivas derivadas de la manera en que sus cerebros procesan la información, así como de la necesidad de adaptarse a un entorno predominantemente diseñado para diestros.

Esta particular organización cerebral les confiere rasgos distintivos en términos de plasticidad, conectividad y rapidez en el procesamiento de datos. Estas características pueden influir en su desempeño en diversas actividades cognitivas y motoras, destacando su capacidad para encontrar soluciones creativas y adaptativas en situaciones cotidianas.