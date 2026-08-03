El Día del Diplomático Peruano se conmemora cada 3 de agosto, una fecha que marca la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, conocido como Cancillería, establecido en 1821 por el general José de San Martín. ¿De qué trata? ¿Qué importancia tiene? AQUÍ más detalles y las mejores frases para esta ocasión.

Día del Diplomático Peruano: ¿qué se conmemora y por qué?

Según información de Gobierno peruano, esta celebración destaca la importancia de la labor diplomática en el país. Resalta la labor de los profesionales del servicio exterior, quienes tienen la responsabilidad de representar al Estado peruano en el ámbito internacional.

Día del Diplomático Peruano: ¿qué se conmemora y por qué? / Foto: El Peruano.

Asimismo, coincide con el aniversario de la fundación de la Plataforma del Estado Peruano en materia diplomática, lo que subraya la importancia de la trayectoria histórica de la diplomacia nacional.

Las mejores frases para compartir hoy por el Día del Diplomático

¡Feliz Día del Diplomático Peruano! Gracias por representar nuestros colores con excelencia.

En este Día del Diplomático Peruano, honramos su labor estratégica para posicionar a nuestro país con liderazgo en la comunidad internacional.

Un saludo afectuoso a las mujeres y hombres del Servicio Diplomático que hacen de la diplomacia su vocación en beneficio de los ciudadanos.

Gracias por mantener viva, firme y respetada la voz del Perú ante la comunidad internacional. ¡Feliz Día del Diplomático Peruano!

La distancia no borra el compromiso. Un fuerte abrazo a los diplomáticos que representan con orgullo nuestra cultura y valores en el exterior.

¿Qué es un Diplomático peruano?

Un diplomático peruano desempeña un rol fundamental en el Servicio Diplomático de la República, donde su principal responsabilidad es representar al Estado peruano y llevar a cabo la política exterior del país.

Además, se encarga de salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos peruanos que se encuentran en el extranjero. Este profesional forma parte de una carrera pública que está regulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que garantiza un marco normativo para su labor.