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Universitario vendió a Jesús Castillo y revelan cuánto dinero recibieron de Túnez: "Es mucho menos..."

El volante defensivo dejará Universitario luego del partido ante Cienciano para emprender una nueva aventura en su carrera en la liga de Túnez.

Antonio Vidal
Jesús Castillo continuará su carrera en el fútbol de Túnez tras su paso por Universitario.
Jesús Castillo continuará su carrera en el fútbol de Túnez tras su paso por Universitario. | Foto: Universitario
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Jesús Castillo no seguirá en Universitario para este Torneo Clausura. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el cuadro crema llegó a un acuerdo con el Espérance de Túnez, de la primera división. Sin embargo, aunque en un principio se pensaba que la 'U' recibiría un millón de dólares por el traspaso, se dio a conocer que finalmente la cifra será de 500 mil dólares.

No obstante, el elenco estudiantil se quedará con un 20% de la carta pase del jugador que actualmente tiene 25 años, esperando que pueda potenciar su carrera y ser vendido en el futuro por un buen precio.

"Jesús está en el banco de suplentes. Sin embargo, no va a seguir en Universitario de Deportes. Ha sido vendido y transferido el día de hoy al club Esperance de Túnez. El martes viaja. La 'U' ha respondido hoy los correos, la documentación, por lo que la transferencia ya es un hecho. Está sacramentado, solo que vino a Cusco para una cuestión que estaba planificada, un tema de pasajes, pero hoy se despida. No le deja un millón de dólares, es mucho menos como dicen medios en Túnez, pero es más de medio millón y la 'U' se queda con el 20% del pase para una futura venta", anunció el comunicador, previo al duelo contra Cienciano.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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