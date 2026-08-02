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GRAN NOTICIA, inmigrantes en EE. UU.: permitirán el ingreso a estos estados sin tramitar una visa o pasaporte, ¿qué documento será CLAVE?
California, Texas, Nuevo México y Arizona decidieron facilitar el ingreso legal y automático a extranjeros que logren obtener el Formulario DSP-150. ¿Por qué?
Para muchos viajeros, la visa estadounidense y el pasaporte son documentos esenciales para acceder a Estados Unidos, especialmente para quienes planean visitar el país con fines turísticos. Sin embargo, existe una excepción para ciertos ciudadanos mexicanos, quienes pueden ingresar a Texas, Nuevo México, Arizona y California sin necesidad de obtener una visa o presentar un pasaporte.
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Cabe precisar que esta posibilidad se aplica siempre y cuando se disponga de un documento autorizado que les permita realizar estancias breves en áreas específicas de la frontera. A continuación, más información.
Permitirán el ingreso a estos estados sin tramitar una visa o pasaporte, ¿qué documento será clave?
El Cronista y otros portales internacionales señalaron que el Formulario DSP-150, conocido como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), permite a los viajeros acceder a las zonas fronterizas por mar o tierra durante un periodo de 30 días sin necesidad de presentar pasaporte o visa.
Permitirán el ingreso a estos estados sin tramitar una visa o pasaporte, ¿qué documento será clave?
No obstante, las autoridades locales han manifestado que, si se presenta junto a un pasaporte, este documento puede funcionar como una visa americana, facilitando el ingreso por cualquier vía.
La BCC cuenta con una validez de 10 años desde su emisión, por lo que es muy importante asegurarse de que esté vigente al momento de planificar el viaje. Este formulario permite el ingreso a ciertos territorios en California, Texas, Nuevo México y Arizona sin requerir visa ni pasaporte, siempre que el propósito sea turismo, negocios no remunerados o reuniones familiares:
- En Texas y California, se puede acceder a menos de 40 kilómetros de la frontera.
- En Nuevo México, hasta 88 kilómetros o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte.
- En Arizona, hasta 120 kilómetros de la frontera.
¿Cuáles son los requisitos?
Para poder conseguir este documento, es necesario cumplir con tres requisitos esenciales:
- Es imprescindible ser mexicano y residir en el país americano.
- Se debe contar con un pasaporte vigente, ya que este es un requisito fundamental para el proceso de tramitación.
- Es necesario cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos para las visas B1 o B2, lo que incluye demostrar vínculos sólidos con México que justifiquen un regreso al país.
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