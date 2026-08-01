ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales en EE. UU.: denuncian que en este centro de detención de ICE hay personas ARRESTADAS CON "ESTATUS LEGAL"

La representante federal Debbie Wasserman Schultz realizó una visita sorpresa al Centro de Transición del Condado de Broward, una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ubicada en Pompano Beach, Florida, donde afirmó haber encontrado buenas condiciones. Sin embargo, cuestionó que 671 personas permanezcan detenidas, al señalar que entre los inmigrantes bajo custodia hay casos de personas con solicitudes de asilo pendientes o con permisos legales previamente otorgados en Estados Unidos.

Según informó El Nuevo Herald, la congresista afirmó sentirse "gratamente sorprendida" durante su recorrido y describió el lugar como limpio, organizado y con áreas recreativas, como una biblioteca. "Este centro está, sin duda, bien administrado", declaró Wasserman Schultz.

Denuncian que inmigrantes con "estatus legal" permanecen detenidos en centro de ICE en Broward

Aunque destacó el funcionamiento de la instalación, la legisladora criticó que muchas personas continúen bajo custodia de ICE en Estados Unidos. Aseguró que varios de los detenidos eran personas que "hacían su vida" y tenían procesos migratorios abiertos, como solicitudes de asilo pendientes o protecciones temporales que fueron canceladas para algunos grupos de venezolanos y haitianos residentes en el sur de Florida.

Wasserman Schultz señaló que el centro es de baja seguridad y que muchos de los inmigrantes retenidos allí no tienen antecedentes penales o solo cuentan con registros por delitos menores. También recordó que las inspecciones sorpresa realizadas por congresistas aumentaron luego de que un juez federal permitiera estas visitas sin previo aviso a instalaciones migratorias.

El Centro de Transición del Condado de Broward ya había sido objeto de atención pública por la muerte de Marie Blaise, una mujer haitiana de 44 años que falleció en esas instalaciones el 25 de abril del año pasado.

El Centro de Transición del Condado de Broward ya había estado en el centro de la atención pública.

ICE enfrenta críticas por las condiciones de los inmigrantes detenidos en Florida

Durante su visita, Wasserman Schultz también anunció dos proyectos de ley: la Ley Sin Prejuicios, que busca prohibir posibles actos de discriminación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y la Ley Construir Hogares, No Odio, que propone destinar fondos asignados a ICE a combatir la crisis de vivienda.

La congresista comparó las condiciones del Centro de Broward con su visita previa a la oficina de ICE en Miramar, donde aseguró haber encontrado una situación más crítica. Según explicó, ese lugar no está diseñado para detenciones prolongadas y algunos retenidos enfrentaron hacinamiento, calor extremo y dificultades para comunicarse con sus abogados.

Entre los casos mencionados estuvo el de Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, una residente del distrito de Wasserman Schultz, quien permaneció ocho días en Miramar. La legisladora afirmó que la mujer no pudo ducharse ni cambiarse de ropa y tuvo que dormir en el suelo junto a otras personas. "Me dijeron que nadie permanece retenido más de 72 horas. Así que me mintieron", dijo Wasserman Schultz, según El Nuevo Herald.

El caso vuelve a abrir el debate sobre el sistema migratorio en Estados Unidos, especialmente sobre el trato que reciben los inmigrantes que permanecen bajo custodia de ICE mientras resuelven sus situaciones legales.