0

Partidos de hoy, sábado 1 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol GRATIS

Este sábado 1 de agosto, tendremos vibrantes partidos por la Liga 1, además habrá acción en otros campeonatos alrededor del mundo.

Wilfredo Inostroza
Repasa la agenda con los partidos de hoy, sábado 1 de agosto
Repasa la agenda con los partidos de hoy, sábado 1 de agosto | Composición: Líbero
COMPARTIR

Este sábado 1 de agosto, tendremos una serie de partidos en diferentes campeonatos alrededor del planeta, además de acción en la 'Poderosa' Liga 1. Conoce programación, horarios y canales para que no te pierdas ninguno de estos encuentros que prometen mucha emoción de principio a fin.

Cienciano vs Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Cienciano vs Botafogo: día y horario confirmado por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Partidos de hoy por Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00FC Cajamarca vs Sport HuancayoL1 MAX
15:30Atlético Grau vs Sport BoysL1 MAX
18:00Cusco FC vs UTCL1 MAX
20:30Alianza Lima vs Alianza AtléticoL1 MAX

Partidos de hoy por Liga Femenina

HorariosPartidosCanales
13:00Carlos A. Mannucci vs Flamengo FBCBicolor+, JuntosTV
15:00Atl. Andahuaylas vs UniversitarioBicolor+, JuntosTV

Partidos de hoy por Liga 2

HorariosPartidosCanales
10:45Academia Cantolao vs César VallejoBicolor+
13:00Dep. Llacuabamba vs U. San MartínBicolor+
15:15Santos vs Comerciantes FCBicolor+

Partidos de hoy por Amistosos internacionales

HorariosPartidosCanales
02:30Lazio vs AvellinoDAZN
04:45Chelsea vs TottenhamClaro Sports, Zapping
05:00Tokyo vs Borussia DortmundZapping
06:30Manchester City vs InterClaro Sports, TyC Sports
08:00Manchester United vs Atlético MadridMovistar+, Movistar Liga de Campeones
09:00Cardiff vs AS RomaCardiff City TV
11:00Real Madrid vs FiorentinaDAZN, TyC Sports
13:00Girona vs ArsenalDAZN
13:30Leicester vs GenoaLCFC Foxes Hub

Partidos de hoy por Copa de Brasil

HorariosPartidosCanales
15:30Vasco Da Gama vs FluminenseSporTV, Globo, Premiere
17:30Atlético Mineiro vs JuventudePrime Video
19:00Santos vs RemoSporTV, Globo, Premiere

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
13:30Estudiantes Rio Cuarto vs BanfieldFanatiz, TNT Sports
13:30Gimnasia Mendoza vs Unión Santa FeFanatiz, ESPN Premium
16:00Belgrano vs Argentinos JuniorsFanatiz, TNT Sports
16:00Estudiantes La Plata vs Defensa y JusticiaDisney+
18:30Racing vs TigreFanatiz, TNT Sports

Partidos de hoy por Liga BetPlay

HorariosPartidosCanales
14:00Deportivo Pasto vs Águila DoradasWin+, Win Play
16:05Alianza vs TolimaWin+, Win Play
18:10Independiente Medellín vs Deportivo CaliRCN, Win+, Win Play
20:15Junior vs MillonariosRCN, Win+, Win Play

Partidos de hoy por Liga Pro

HorariosPartidosCanales
14:00Manta vs Mushuc RunaZapping
16:30Universidad Católiva vs Técnico UniversitarioZapping
19:00Emelec vs AucasZapping

Partidos de este sábado por Copa de Primera

HorariosPartidosCanales
14:00Sportivo Ameliano vs 2 de MayoTigo Sports
16:30Cerro Porteño vs Sportivo LuqueñoTigo Sports

Partidos de hoy por Liga AUF

HorariosPartidos
10:00Albion vs DanubioDisney+
13:00Maldonado vs JuventudDisney+
16:30Peñarol vs Cerro LargoDisney+

Partidos de hoy por División Profesional

HorariosPartidosCanales
14:00Real Oruro vs IndependienteEntel Gol
16:15SA Bulo Bulo vs BloomingEntel Gol

Partidos de hoy por Liga FUTVE

HorariosPartidosCanales
16:00Monagas vs La Guaira-
16:00Trujillanos vs Universidad Central-

Partidos de hoy por Liga MX

HorariosPartidosCanales
18:00Querétaro vs Tigres UANLTUDN Usa, Univision
20:00León vs PachucaViX, FOX One
20:05Atlas vs MonterreyTUDN Usa, Univisión, Canal 5
22:05Cruz Azul vs AtlanteTUDN Usa, Univision, Canal 5

Partidos de hoy por MLS

HorariosPartidosCanales
18:30Cincinnati vs San Jose EarthquakesMLS Pass
18:30DC United vs Nashville SCMLS Pass
18:30CF Montreal vs New England RevolutionMLS Pass
18:30Inter Miami vs Columbus CrewMLS Pass
18:30New York Red Bulls vs Orlando CityMLS Pass
18:30Philadelphia Union vs Atlanta UnitedMLS Pass
18:30Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FCMLS Pass
19:30Chicago Fire vs CharlotteMLS Pass
19:30Minnesota United vs San Diego FCMLS Pass
19:30Sporting Kansas City vs Houston DynamoMLS Pass
19:30St. Louis City vs Real Salt LakeMLS Pass
20:30Colorado Rapids vs Austin FCMLS Pass
21:30Los Angeles Galaxy vs FC DallasMLS Pass
21:45Portland Timbers vs Seattle SoundersMLS Pass

Horarios corresponden a Perú.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¡Oficial! FIFA anuncia la suspensión de la privatización del Mundial tras fuerte rechazo global

  2. Conmebol emite rotundo comunicado ante polémico proyecto de la FIFA: "Primero está el fútbol"

  3. Real Madrid vs Fiorentina EN VIVO por partido amistoso: qué canal transmite, horario y pronóstico

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano