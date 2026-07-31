Partidos de hoy, sábado 1 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol GRATIS

Este sábado 1 de agosto, tendremos una serie de partidos en diferentes campeonatos alrededor del planeta, además de acción en la 'Poderosa' Liga 1. Conoce programación, horarios y canales para que no te pierdas ninguno de estos encuentros que prometen mucha emoción de principio a fin.
Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|FC Cajamarca vs Sport Huancayo
|L1 MAX
|15:30
|Atlético Grau vs Sport Boys
|L1 MAX
|18:00
|Cusco FC vs UTC
|L1 MAX
|20:30
|Alianza Lima vs Alianza Atlético
|L1 MAX
Partidos de hoy por Liga Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Carlos A. Mannucci vs Flamengo FBC
|Bicolor+, JuntosTV
|15:00
|Atl. Andahuaylas vs Universitario
|Bicolor+, JuntosTV
Partidos de hoy por Liga 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:45
|Academia Cantolao vs César Vallejo
|Bicolor+
|13:00
|Dep. Llacuabamba vs U. San Martín
|Bicolor+
|15:15
|Santos vs Comerciantes FC
|Bicolor+
Partidos de hoy por Amistosos internacionales
|Horarios
|Partidos
|Canales
|02:30
|Lazio vs Avellino
|DAZN
|04:45
|Chelsea vs Tottenham
|Claro Sports, Zapping
|05:00
|Tokyo vs Borussia Dortmund
|Zapping
|06:30
|Manchester City vs Inter
|Claro Sports, TyC Sports
|08:00
|Manchester United vs Atlético Madrid
|Movistar+, Movistar Liga de Campeones
|09:00
|Cardiff vs AS Roma
|Cardiff City TV
|11:00
|Real Madrid vs Fiorentina
|DAZN, TyC Sports
|13:00
|Girona vs Arsenal
|DAZN
|13:30
|Leicester vs Genoa
|LCFC Foxes Hub
Partidos de hoy por Copa de Brasil
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Vasco Da Gama vs Fluminense
|SporTV, Globo, Premiere
|17:30
|Atlético Mineiro vs Juventude
|Prime Video
|19:00
|Santos vs Remo
|SporTV, Globo, Premiere
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Estudiantes Rio Cuarto vs Banfield
|Fanatiz, TNT Sports
|13:30
|Gimnasia Mendoza vs Unión Santa Fe
|Fanatiz, ESPN Premium
|16:00
|Belgrano vs Argentinos Juniors
|Fanatiz, TNT Sports
|16:00
|Estudiantes La Plata vs Defensa y Justicia
|Disney+
|18:30
|Racing vs Tigre
|Fanatiz, TNT Sports
Partidos de hoy por Liga BetPlay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Deportivo Pasto vs Águila Doradas
|Win+, Win Play
|16:05
|Alianza vs Tolima
|Win+, Win Play
|18:10
|Independiente Medellín vs Deportivo Cali
|RCN, Win+, Win Play
|20:15
|Junior vs Millonarios
|RCN, Win+, Win Play
Partidos de hoy por Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Manta vs Mushuc Runa
|Zapping
|16:30
|Universidad Católiva vs Técnico Universitario
|Zapping
|19:00
|Emelec vs Aucas
|Zapping
Partidos de este sábado por Copa de Primera
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Sportivo Ameliano vs 2 de Mayo
|Tigo Sports
|16:30
|Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño
|Tigo Sports
Partidos de hoy por Liga AUF
|Horarios
|Partidos
|10:00
|Albion vs Danubio
|Disney+
|13:00
|Maldonado vs Juventud
|Disney+
|16:30
|Peñarol vs Cerro Largo
|Disney+
Partidos de hoy por División Profesional
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Real Oruro vs Independiente
|Entel Gol
|16:15
|SA Bulo Bulo vs Blooming
|Entel Gol
Partidos de hoy por Liga FUTVE
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Monagas vs La Guaira
|-
|16:00
|Trujillanos vs Universidad Central
|-
Partidos de hoy por Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Querétaro vs Tigres UANL
|TUDN Usa, Univision
|20:00
|León vs Pachuca
|ViX, FOX One
|20:05
|Atlas vs Monterrey
|TUDN Usa, Univisión, Canal 5
|22:05
|Cruz Azul vs Atlante
|TUDN Usa, Univision, Canal 5
Partidos de hoy por MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:30
|Cincinnati vs San Jose Earthquakes
|MLS Pass
|18:30
|DC United vs Nashville SC
|MLS Pass
|18:30
|CF Montreal vs New England Revolution
|MLS Pass
|18:30
|Inter Miami vs Columbus Crew
|MLS Pass
|18:30
|New York Red Bulls vs Orlando City
|MLS Pass
|18:30
|Philadelphia Union vs Atlanta United
|MLS Pass
|18:30
|Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC
|MLS Pass
|19:30
|Chicago Fire vs Charlotte
|MLS Pass
|19:30
|Minnesota United vs San Diego FC
|MLS Pass
|19:30
|Sporting Kansas City vs Houston Dynamo
|MLS Pass
|19:30
|St. Louis City vs Real Salt Lake
|MLS Pass
|20:30
|Colorado Rapids vs Austin FC
|MLS Pass
|21:30
|Los Angeles Galaxy vs FC Dallas
|MLS Pass
|21:45
|Portland Timbers vs Seattle Sounders
|MLS Pass
Horarios corresponden a Perú.