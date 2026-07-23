BUENAS NOTICIAS, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: un juez federal BLOQUEA la medida que habría eliminado miles de PERMISOS DE TRABAJO

Miles de inmigrantes en Estados Unidos recibieron un alivio temporal después de que un juez federal bloqueara las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, que buscaban imponer nuevos obstáculos a las solicitudes de asilo y eliminar los permisos de trabajo para ciertos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). La decisión permite que miles de personas conserven sus autorizaciones laborales mientras continúa la disputa legal.

Juez bloquea temporalmente medida que restringía permisos de trabajo para inmigrantes en EE. UU.

El juez federal de distrito Nathaniel Gorton emitió una orden de emergencia que suspende la aplicación de estas medidas hasta el próximo 5 de agosto, fecha en la que está prevista una nueva revisión para determinar si se mantiene el bloqueo judicial. La decisión surge tras una demanda presentada por organizaciones defensoras de los inmigrantes contra varias disposiciones incluidas en la denominada "Gran y Hermosa Ley" ("One Big Beautiful Bill Act"), aprobada por el Congreso y promulgada por Trump en julio de 2025.

Entre las normas cuestionadas se encontraban el cobro de una tarifa anual de 100 dólares para los solicitantes de asilo y la cancelación de los permisos de trabajo para los beneficiarios del TPS, un programa que protege a ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres naturales u otras crisis humanitarias.

De acuerdo con KGET.com y EL PAÍS, la orden judicial evita que miles de familias pierdan sus fuentes de ingresos mientras se determina si estas políticas cumplen con la ley. "La decisión de la corte garantiza que miles de familias no pierdan sus medios de vida ni su tranquilidad mientras se determina la legalidad de estas políticas", afirmó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, una de las organizaciones que presentó la demanda.

Medida temporal protege permisos de trabajo vigentes de solicitantes de asilo y beneficiarios del TPS

La suspensión beneficia principalmente a solicitantes de asilo de distintos países y a beneficiarios del TPS procedentes de Haití y Venezuela. Para muchos inmigrantes en Estados Unidos, conservar un permiso de trabajo representa la posibilidad de mantener sus empleos y continuar con sus procesos migratorios.

Adelys Ferro, directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, explicó a EL PAÍS que el fallo tiene un impacto directo en quienes tenían casos pendientes y podían quedarse sin autorización para trabajar. "Lo más importante de esta decisión es el impacto que tiene sobre los solicitantes de asilo que tenían sus casos pendientes y que iban a perder su permiso de trabajo o enfrentar incluso una deportación expedita por no haber pagado la nueva tarifa anual de 100 dólares que impuso la Administración Trump", señaló Ferro.

Con esta orden, las personas afectadas podrán continuar con sus trámites y conservar sus autorizaciones laborales mientras la justicia define el futuro de estas medidas. Aunque la decisión es temporal, representa un alivio para inmigrantes indocumentados y solicitantes que dependen de un permiso de trabajo en Estados Unidos para mantenerse económicamente durante sus procesos legales.