CUIDADO con lo que compraste en Walmart: RETIRAN de urgencia este APERITIVO CLÁSICO por riesgo de salmonela

Un producto muy popular en los supermercados de Estados Unidos quedó bajo alerta sanitaria debido a una posible contaminación con salmonela. Se trata del Pico de Gallo de Walmart, comercializado bajo la marca Freshness Guaranteed, que fue retirado del mercado por contener jalapeños potencialmente contaminados.

La alerta fue difundida por el Departamento de Salud Pública del Condado de Brown y reportada por WBAY, que advirtió a los consumidores sobre los productos afectados. El retiro forma parte de una medida más amplia adoptada por Taylor Fresh Foods luego de la distribución de jalapeños provenientes de un productor de Sinaloa, México, y suministrados por Coast Citrus Distributors.

Taylor Fresh Foods indicó que dejó de adquirir jalapeños al productor señalado y que comenzó a trabajar con proveedores alternativos. La compañía también señaló que, hasta el momento, no tiene conocimiento de casos de enfermedad relacionados con el consumo de productos elaborados con estos jalapeños.

Retiran pico de gallo de Walmart por posible contaminación con salmonela

El retiro de Walmart Pico de Gallo afecta a dos presentaciones de 10 onzas que fueron comercializadas en tiendas Walmart de Estados Unidos bajo la marca Freshness Guaranteed: una variedad picante y otra suave. Los consumidores deben revisar cuidadosamente la fecha de caducidad y el código UPC que aparecen en el envase. Los productos incluidos en el retiro corresponden a fechas comprendidas entre el 8 y el 16 de agosto de 2026. Los códigos identificadores son:

681131276351 : Pico de Gallo picante, 10 oz.

: Pico de Gallo picante, 10 oz. 681131276344: Pico de Gallo suave, 10 oz.

La medida no se limita al pico de gallo de Walmart. El retiro también afecta a otros alimentos preparados por Taylor Fresh Foods y comercializados en distintas cadenas de supermercados de Estados Unidos, entre ellos salsas, guacamole y otros productos listos para consumir.

¿Qué hacer si compraste el pico de gallo retirado de Walmart?

Si tienes en casa alguno de los productos incluidos en la alerta, se recomienda no consumirlo. Los clientes pueden llevar el producto retirado a cualquier tienda Walmart para solicitar un reembolso.

También se emitió una medida similar para determinados productos comercializados en Target; sin embargo, según la información difundida por las autoridades del condado de Brown, esos artículos no fueron vendidos en Wisconsin.

La principal preocupación está relacionada con la salmonela, una bacteria que puede provocar fiebre, diarrea, vómitos y dolor abdominal. Aunque muchas infecciones se resuelven sin complicaciones, la enfermedad puede ser más grave en niños pequeños, adultos mayores y personas vulnerables. Por ello, quienes hayan consumido el producto y posteriormente presenten síntomas compatibles con una infección por salmonela deben buscar atención médica.

La alerta se produce en medio de una investigación más amplia sobre jalapeños procedentes de México. Según información difundida por medios estadounidenses, las autoridades investigan un brote de salmonela relacionado con estos chiles, mientras diversas empresas y restaurantes han retirado productos o suspendido su uso como medida preventiva.