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ALERTA MÁXIMA, clientes de Walmart: RETIRAN del mercado estos productos que puedes encontrar en tu cocina, garajes y armarios
Walmart retiró del mercado cuatro productos que podrían representar un riesgo para los clientes. La empresa instó a revisar los artículos en EE. UU. ¿Qué pasó?
Es muy importante que, al adquirir productos, ya sean de primera necesidad o de entretenimiento, te mantengas informado sobre los riesgos de seguridad que están asociados a cada uno de ellos. La precaución no solo garantiza una experiencia de compra más segura, sino que también protege la salud y el bienestar de los consumidores. Bajo este contexto, esta es la situación con cuatro artículos de Walmart. ¿Por qué fueron retirados?
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Atención, clientes de Walmart: retiran estos productos que puedes encontrar en tu cocina y armarios
Walmart: retiran estos productos que puedes encontrar en tu cocina y armarios.
La seguridad de los consumidores es una prioridad a nivel internacional. Últimamente, en Estados Unidos, se ha confirmado el retiro inmediato de cuatro productos para evitar riesgos innecesarios. Walmart ha compartido una lista actualizada de artículos que han sido retirados, los cuales se comercializaron tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma en línea.
Esta lista incluye diversas categorías, abarcando alimentos, productos de uso diario y medicamentos recetados. Según los informes de NJ y Cleveland, la alerta se dio sobre estos artículos que son un peligro en el hogar:
- La mantequilla de pistacho de la marca Mejores productos.
- Los calentadores de manos recargables de OCOOPA.
- Los kits de tirolesa de TT Trsmim.
- Los refrigeradores retro de Galanz.
Es crucial que los consumidores revisen esta información para garantizar la seguridad de sus familias y evitar interrupciones en sus actividades cotidianas.
¿Se puede pedir la devolución?
Los consumidores cuentan con la opción de solicitar un reembolso total por varios productos. A continuación, se detallan los pasos para realizar la devolución de cada uno:
- Para la mantequilla Bettergoods, se recomienda desecharla de inmediato o llevarla a Walmart para obtener el reembolso completo.
- En el caso de los calentadores OCOOPA, es necesario dejar de utilizarlos y comunicarse con la empresa para recibir un reemplazo o el reembolso correspondiente.
- Con relación a las tirolesas TT Trsmima, se deben desinstalar y contactar al vendedor para conseguir un kit de reparación o gestionar la devolución.
- Para los refrigeradores Galanz, se aconseja desenchufarlos y ponerse en contacto con la marca para programar una reparación gratuita o un cambio del producto.
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