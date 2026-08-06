Alineaciones Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Clausura: las imponentes oncenas que alistan

Se aproxima uno de los encuentros más esperados de la jornada. Universitario recibirá a Sporting Cristal en el duelo más atractivo de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. ¿Qué equipo tiene más poderío para quedarse con los tres puntos en el Estadio Monumental?

Tanto el cuadro crema como el conjunto rimense llegan a este compromiso tras haber perdido el invicto en el campeonato, por lo que están obligados a quedarse con los tres puntos. Actualmente, ambos equipos suman 6 unidades en la tabla de posiciones, por lo que una victoria será clave para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Por lo que en esta nota conocerás los imponentes onces de Héctor Cúper y Roberto Mosquera.

Alineaciones Universitario vs Sporting Cristal: posibles onces

Por su parte, el elenco crema saldría al terreno de juego con Alex Valera y José Rivera. Una de las novedades sería Juan Requena en el mediocampo.

Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto, César Inga; Juan Requena, Adrián Quiroz, Héctor Fertoli Jairo Concha, Adrián Quiroz; Alex Valera y José Rivera.

Mientras que los celestes no se guardarán nada y saldrán con sus mejores nombres al campo, entre ellos, Hernán Barcos, que ya conoce lo que es hacerle gol a la 'U'.

Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún, Ian Wisdom; Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos.

¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal?

El encuentro se disputará este viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en Lima, escenario que cuenta con una capacidad para 80.093 espectadores.