0

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal y dónde ver el clásico por el Torneo Clausura?

Conoce el día, hora y canal de transmisión del clásico que protagonizarán Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el Estadio Monumental.

Diego Medina
Universitario y Sporting Cristal juegan por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026.
Universitario y Sporting Cristal juegan por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Momento de vivir un partido de alto calibre entre las escuadras de Universitario y Sporting Cristal por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos elencos se verán en el recinto de Ate, en el que los cremas esperan celebrar por todo lo alto un año más de vida institucional. Conoce el día, hora y canal de este encuentro que paralizará a todo el país.

Este jueves empieza la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

PUEDES VER: Partidos de Liga 1 en la fecha 4 del Torneo Clausura 2026: programación, horarios y dónde ver

¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal?

El partido entre Universitario vs Sporting Cristal por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se realizará el próximo viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental. Ambos elencos tienen la urgencia de sumar tres puntos, por lo que se espera un choque de alta intensidad.

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal?

El cotejo entre las escuadras cremas y celestes en el Monumental de Ate inicia a partir de las 8.30 p. m. horas locales (1.30 a. m. horas GMT). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 7.30 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 8.30 p. m.
  • Venezuela, Chile, Bolivia: 9.30 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 10.30 p. m.
  • España: 3.30 a. m. (sábado 8 de agosto)

¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal?

La transmisión del partido entre Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026 será por la señal de L1 MAX. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de Movistar TV App y DGO a través de tu PC, teléfono móvil y Smart TV.

Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán por segunda vez en el año. Foto: composición LR/Liga 1/Sporting Cristal

Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán por segunda vez en el año. Foto: composición LR/Liga 1/Sporting Cristal

¿Cómo llegan Universitario y Sporting Cristal?

Universitario afronta este compromiso con la obligación de recuperarse tras su reciente caída por 2-0 ante Cienciano en Cusco, resultado que frenó su buen inicio en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Héctor Cúper buscará imponer condiciones en el Estadio Monumental, donde contará con un imponente respaldo de su hinchada, con más de 45 mil entradas vendidas hasta el momento.

Sporting Cristal, por su parte, llega motivado tras sumar unidades importantes en el Clausura ante Juan Pablo II y con la mira puesta en dar el golpe en Ate para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato. El conjunto celeste, que prepara variantes en su oncena y podría incorporar al colombiano Juan Manuel Cuesta, sabe que un triunfo en el Monumental representaría un impulso anímico y futbolístico en su lucha por el título.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Ex Gremio elogió a Alianza Lima tras firmar con la blanquiazul por todo el 2026: "Proyecto"

  2. Juan Reynoso, ex DT de Perú y Universitario, suena para firmar por club campeón: "Opción"

  3. José Carvallo pidió a ex Alianza Lima como titular de Universitario: "A ojos cerrados"

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano