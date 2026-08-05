¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal y dónde ver el clásico por el Torneo Clausura?

Momento de vivir un partido de alto calibre entre las escuadras de Universitario y Sporting Cristal por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos elencos se verán en el recinto de Ate, en el que los cremas esperan celebrar por todo lo alto un año más de vida institucional. Conoce el día, hora y canal de este encuentro que paralizará a todo el país.

¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal?

El partido entre Universitario vs Sporting Cristal por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se realizará el próximo viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental. Ambos elencos tienen la urgencia de sumar tres puntos, por lo que se espera un choque de alta intensidad.

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal?

El cotejo entre las escuadras cremas y celestes en el Monumental de Ate inicia a partir de las 8.30 p. m. horas locales (1.30 a. m. horas GMT). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 7.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 8.30 p. m.

Venezuela, Chile, Bolivia: 9.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 10.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (sábado 8 de agosto)

¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal?

La transmisión del partido entre Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026 será por la señal de L1 MAX. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de Movistar TV App y DGO a través de tu PC, teléfono móvil y Smart TV.

Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán por segunda vez en el año. Foto: composición LR/Liga 1/Sporting Cristal

¿Cómo llegan Universitario y Sporting Cristal?

Universitario afronta este compromiso con la obligación de recuperarse tras su reciente caída por 2-0 ante Cienciano en Cusco, resultado que frenó su buen inicio en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Héctor Cúper buscará imponer condiciones en el Estadio Monumental, donde contará con un imponente respaldo de su hinchada, con más de 45 mil entradas vendidas hasta el momento.

Sporting Cristal, por su parte, llega motivado tras sumar unidades importantes en el Clausura ante Juan Pablo II y con la mira puesta en dar el golpe en Ate para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato. El conjunto celeste, que prepara variantes en su oncena y podría incorporar al colombiano Juan Manuel Cuesta, sabe que un triunfo en el Monumental representaría un impulso anímico y futbolístico en su lucha por el título.