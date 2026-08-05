Miguel Trauco, defensa de Sport Boys, rotundo con Alianza Lima de cara al clásico: "Un..."

Alianza Lima se enfrentará a Sport Boys por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Nacional. Previo a este encuentro, Miguel Trauco, quien jugó en el club blanquiazul y ahora viste los colores rosados, dio un fuerte comentario sobre la escuadra de La Victoria.

Miguel Trauco, futbolista de Sport Boys, dio fuerte comentario sobre Alianza Lima de cara al clásico

Trauco fue entrevistado por 'Futbol en América' sobre diversos temas vinculados con el encuentro que sostendrá con Boys ante Alianza por el Clausura. El defensor peruano fue consultado sobre el encuentro, su relación con Pablo Guede y la hinchada aliancista.

En primera instancia, el futbolista del cuadro chalaco dejó en claro que su paso por la escuadra blanquiazul es muy importante, a pesar de haber salido de forma inesperada y en medio de indisciplinas.

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"Va a ser un partido muy bonito. Para mí Alianza significó mucho en el paso que tuve ahí, quedan grandes recuerdos y esperemos que se pueda dar un gran partido desde lo individual, si es que me toca y en lo grupal sacar los tres puntos", afirmó.

Asimismo, Miguel Trauco afirmó que siente el cariño de los hinchas de Alianza Lima, por lo que no tiene problemas con volver a encontrarse con la barra del club aliancista en el clásico que jugará por Sport Boys.

"El hincha de Alianza me tiene cariño, bueno eso me hace notar en redes sociales y obvio, yo también a ellos. Así que por mi parte no creo que haya ningún problema, bueno espero sea no sea así. Eso, solo disfrutar de esa hermosa noche", concluyó.

¿Cómo le fue a Miguel Trauco en Alianza Lima?

Miguel Trauco arribó a Alianza Lima en 2025 procedente de Criciúma de Brasil y, desde su incorporación al club íntimo, el defensor consiguió sobresalir. No obstante, su rendimiento fue bajando con el paso del tiempo debido a su estado físico. Ya para inicios de 2026, el zaguero quedó envuelto en una controversia y en un acto de indisciplina que terminaron por marginarlo del plantel, sin lograr salir campeón.