Resultado de Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 5 de agosto de 2026, EN VIVO: revisa los números ganadores del último sorteo de la lotería

El Sinuano se mantiene como una de las loterías más seguidas en Colombia gracias a sus sorteos diarios y al interés que generan sus resultados entre los jugadores. Quienes participan pueden consultar en vivo los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche para conocer los números ganadores de cada jornada. En esta nota encontrarás los horarios, los detalles de los sorteos y los últimos resultados disponibles.

Resultado de Sinuano Día y Noche HOY, 5 de agosto de 2026: consulta EN VIVO los números ganadores del último sorteo 08:37 ¿Cómo jugó Sinuano Noche del 4 de agosto? Estos son los números ganadores: 1 - 7 - 6 - 4 | La Quinta: 4. 08:36 Bienvenidos Consulta los resultados oficiales del Sinuano Día y Sinuano Noche correspondientes a HOY, miércoles 5 de agosto de 2026. En Líbero podrás conocer los números premiados, la información de cada sorteo y los horarios de esta reconocida lotería colombiana.

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de hoy, miércoles 5 de agosto

Los resultados del Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 5 de agosto de 2026, están pendientes de confirmación para los dos sorteos programados de la jornada.

Sinuano Día: PENDIENTE

Sinuano Noche: PENDIENTE

¿Qué jugó Sinuano el 4 de agosto de 2026?

Resultado del Sinuano Día del 4 de agosto: 5 5 0 7. La Quinta cifra: 1.

Resultado del Sinuano Noche del 4 de agosto: 1 7 6 4. La Quinta cifra: 4.

Sinuano Día y Noche hoy: ¿a qué hora se juega?

El Sinuano se juega todos los días de la semana con dos sorteos principales. El primero, conocido como Sinuano Día, se realiza aproximadamente a las 2:30 p. m., mientras que el sorteo nocturno, llamado Sinuano Noche, suele llevarse a cabo alrededor de las 10:30 p. m.

No obstante, durante domingos o fechas festivas los horarios pueden presentar modificaciones, por lo que el sorteo Sinuano Noche podría llevarse a cabo cerca de las 8:30 p. m. Se aconseja consultar la programación oficial antes de jugar para confirmar la hora exacta del sorteo.