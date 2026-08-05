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Resultado de Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 5 de agosto de 2026, EN VIVO: revisa los números ganadores del último sorteo de la lotería
Entérate de los números que salieron en el Sinuano de hoy, junto con los detalles de sus sorteos más recientes y la programación de horarios.
MOMENTOS DESTACADOS
¿Cómo jugó Sinuano Noche del 4 de agosto?
Estos son los números ganadores: 1 - 7 - 6 - 4 | La Quinta: 4.
El Sinuano se mantiene como una de las loterías más seguidas en Colombia gracias a sus sorteos diarios y al interés que generan sus resultados entre los jugadores. Quienes participan pueden consultar en vivo los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche para conocer los números ganadores de cada jornada. En esta nota encontrarás los horarios, los detalles de los sorteos y los últimos resultados disponibles.
PUEDES VER: Resultados Sinuano Día HOY, martes 4 de agosto de 2026: ver EN VIVO los números ganadores del último sorteo
Resultado de Sinuano Día y Noche HOY, 5 de agosto de 2026: consulta EN VIVO los números ganadores del último sorteo
¿Cómo jugó Sinuano Noche del 4 de agosto?
Estos son los números ganadores: 1 - 7 - 6 - 4 | La Quinta: 4.
Bienvenidos
Consulta los resultados oficiales del Sinuano Día y Sinuano Noche correspondientes a HOY, miércoles 5 de agosto de 2026. En Líbero podrás conocer los números premiados, la información de cada sorteo y los horarios de esta reconocida lotería colombiana.
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de hoy, miércoles 5 de agosto
Los resultados del Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 5 de agosto de 2026, están pendientes de confirmación para los dos sorteos programados de la jornada.
- Sinuano Día: PENDIENTE
- Sinuano Noche: PENDIENTE
¿Qué jugó Sinuano el 4 de agosto de 2026?
- Resultado del Sinuano Día del 4 de agosto: 5 5 0 7. La Quinta cifra: 1.
- Resultado del Sinuano Noche del 4 de agosto: 1 7 6 4. La Quinta cifra: 4.
Sinuano Día y Noche hoy: ¿a qué hora se juega?
El Sinuano se juega todos los días de la semana con dos sorteos principales. El primero, conocido como Sinuano Día, se realiza aproximadamente a las 2:30 p. m., mientras que el sorteo nocturno, llamado Sinuano Noche, suele llevarse a cabo alrededor de las 10:30 p. m.
No obstante, durante domingos o fechas festivas los horarios pueden presentar modificaciones, por lo que el sorteo Sinuano Noche podría llevarse a cabo cerca de las 8:30 p. m. Se aconseja consultar la programación oficial antes de jugar para confirmar la hora exacta del sorteo.
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