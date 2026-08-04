El Sinuano Día y Noche, de Colombia, llevará a cabo una nueva jornada de sorteos hoy, martes 4 de agosto de 2026, ofreciendo atractivos premios para quienes participen. Los resultados oficiales, así como los números ganadores y toda la información relevante de esta edición, estarán disponibles AQUÍ en Líbero. ¡Todos los éxitos!

Resultados del Sinuano Día y Noche HOY, 4 de agosto de 2026: mira EN VIVO los números ganadores del último sorteo 09:32 ¿Cómo jugó Sinuano Noche ayer, lunes 3 de agosto de 2026? Estos fueron los números ganadores del sorteo Sinuano Noche de ayer, lunes 3 de agosto de 2026: 1, 4, 9 y 8. | La Quinta: 8. 09:30 Bienvenidos Revisa los resultados oficiales del Sinuano Día y Sinuano Noche de HOY, martes 4 de agosto de 2026. En Líbero encontrarás los números ganadores, los detalles de cada sorteo y los horarios de esta popular lotería colombiana.

¿Cuál es la dinámica del Sorteo Sinuano?

El Sinuano Día y Noche es un juego de azar que permite a los participantes elegir un número de cuatro dígitos, que oscila entre 0000 y 9999. Los apostadores deben realizar su selección antes de que se efectúe el sorteo. Si la combinación elegida coincide con el número ganador oficial, el jugador recibirá un premio, cuyo monto dependerá de la cantidad apostada. Este sistema de apuestas atrae a muchos interesados en la posibilidad de ganar recompensas significativas.

¿Cuáles son las estadísticas del Sorteo Sinuano?

Posición 1 (primer dígito): el número que más ha salido es el 7 (16 veces)

Posición 2: ha sido el 9 (14 veces)

Posición 3: el 3 (13 veces)

Posición 4: el 8 (19 veces)

¿A qué hora se juega el Sorteo Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día se realiza cada tarde, con resultados que se revelan aproximadamente a las 2.30 p. m. (hora de Colombia). La información oficial se publica en la página web del sorteo y en sus plataformas digitales.

(hora de Colombia). La información oficial se publica en la página web del sorteo y en sus plataformas digitales. El Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a partir de las 10.30 p. m. (hora de Colombia), mientras que los domingos y días festivos, el horario se adelanta a las 8.30 p. m.

¿Dónde comprar los boletos para el Sorteo Sinuano?

Los boletos para participar en el sorteo Sinuano Día y Noche están disponibles a través de diversas opciones. Puedes adquirirlos en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS, en el sitio web oficial de Red de Servicios de Córdoba Record, o mediante plataformas digitales que cuenten con el convenio correspondiente.