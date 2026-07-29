0
ANTESALA
Sporting Cristal vs Bragantino por playoffs de Copa Sudamericana

Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 29 de julio de 2026 EN VIVO: conoce los resultados y números ganadores del sorteo

Sigue la expectativa por el sorteo del Sinuano Día y Noche del 29 de julio de 2026. Revisa aquí los resultados, números ganadores y horarios de cada edición.

María Zapata
Información sobre los números ganadores de El Sinuano
Información sobre los números ganadores de El Sinuano | Google Gemini
COMPARTIR

El sorteo Sinuano Día y Noche del 29 de julio de 2026 genera expectativa entre los jugadores de Colombia que siguen los números ganadores de cada jornada. En esta nota encontrarás la actualización en vivo del Sinuano Día de hoy, los horarios oficiales y los resultados más recientes publicados por la organización.

Resultados de la lotería El Sinuano en Colombia

PUEDES VER: Resultados del Sinuano Día y Noche del martes 28 de julio de 2026: números ganadores del sorteo colombiano

Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 29 de julio de 2026 en vivo: resultados y números ganadores

08:15
29/7/2026

Bienvenidos

HOY, miércoles 29 de julio, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Qué jugó el Sinuano hoy, miércoles 29 de julio?

Los participantes del Sinuano Día del 29 de julio de 2026 aún esperan conocer los números favorecidos en la nueva edición del juego de azar. El sorteo permite elegir una combinación de cuatro cifras y comprobar si coincide con el resultado oficial anunciado durante la jornada.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

  • El Sinuano Día se realiza diariamente en horas de la tarde y sus resultados suelen conocerse alrededor de las 2:30 p. m. (hora de Colombia). La información oficial es difundida a través de la página web del sorteo y sus plataformas digitales.
  • Por otro lado, el Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a partir de las 10:30 p. m. (hora de Colombia). En domingos y días festivos, el horario cambia y el sorteo se realiza desde las 8:30 p. m.

Los usuarios que siguen el Sinuano Noche hoy en vivo pueden consultar la transmisión oficial para conocer el resultado de cada edición y revisar los números del último sorteo.

Resultados del Sinuano Día y Noche del 28 de julio

En la edición anterior del Sinuano Día y Noche, correspondiente al 28 de julio, estos fueron los números ganadores anunciados:

  • Sinuano Día: 0626 | La Quinta: 9
  • Sinuano Noche: 8997 | La Quinta: 8

Los resultados correspondientes al Sinuano Noche del 28 de julio de 2026 deben ser verificados en los canales oficiales del sorteo. Esta nota mantiene la actualización del Sinuano Día y Noche del 29 de julio de 2026 con la información disponible para los jugadores en Colombia.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, miércoles 29 de julio de 2026 GRATIS: qué dicen los signos zodiacales sobre el amor, la salud y el trabajo

  2. ¿Qué pasó con OLX en el Perú y por qué desapareció de repente?

  3. Así podrás reconocer un billete falso de los nuevos diseños de 10, 20, 50 y 100 soles

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano