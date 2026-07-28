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Cienciano vs Lanús EN VIVO por Copa Sudamericana: pronósticos, horarios y canales para ver

No te pierdas Cienciano vs Lanús EN VIVO por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Repasa horarios y canales para seguir este duelo que se juega en Cusco

Wilfredo Inostroza
Cienciano se enfrenta a Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana
Cienciano se enfrenta a Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana | Composición: Líbero
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Cienciano se enfrenta a Lanús este miércoles 29 de julio, a partir de las 19:30 horas de Perú y 21:30 en Argentina, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Este partido se juega en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco y será transmitido por la cadena ESPN, además estará disponible por la plataforma por Disney Plus. Repasa todos los detalles del encuentro a continuación.

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Cienciano vs Lanús: previa del partido

Recordemos que el partido de ida en el estadio Ciudad de Lanús quedó 2-0 en favor de los locales gracias a los goles de Franco Watson y Ramiro Carrera, pese a que se quedó con 10 hombres a partir del minuto 62.

La Furia Roja va por la hazaña y necesita ganar por dos goles de diferencia en los 90 minutos para forzar los penales o de tres o más, si busca clasificar de forma directa a los octavos de final.

Cabe señalar que el Granate es el vigente monarca de la Copa Sudamericana y es uno de los candidatos al título. Un empate o una derrota por un gol le permitirá acceder a la siguiente ronda del certamen.

Cienciano vs Lanús EN VIVO por Copa Sudamericana

Cienciano y Lanús juegan los playoffs de la Copa Sudamericana

Cienciano vs Lanús: horarios

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas
  • México: 18:30 horas
  • Estados Unidos: 20:30 horas (Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Los Ángeles)
  • España: 02:30 horas (del día siguiente)

Cienciano vs Lanús: canales

  • Perú: ESPN y Disney+
  • Argentina: ESPN y Disney+
  • Colombia: ESPN 2 y Disney+
  • Chile: ESPN y Disney+
  • Ecuador: ESPN 2 y Disney+
  • Paraguay: ESPN y Disney+
  • Uruguay: ESPN y Disney+
  • Bolivia: ESPN y Disney+
  • Venezuela: ESPN 2 y Disney+
  • México: Disney+
  • Estados Unidos: beIN Sports English, beIN Sports Connect y TOD

Cienciano vs Lanús: pronósticos y cuotas

Cienciano tiene un ligero favoritismo para imponerse a Lanús en el partido de vuelta, por los playoffs de la Copa Sudamericana, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, las cuotas:

CasasCiencianoEmpateLanús
Betsson2.153.353.45
Apuesta Total2.173.103.70
Caliente2.243.453.30
Te Apuesto2.133.193.25
Betano2.253.303.25

Cienciano vs Lanús: alineaciones probables

Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza; Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. DT: Horacio Melgarejo.

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson o Dylan Aquino, Ramiro Carrera y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Cienciano vs Lanús: árbitros del partido

  • Principal: Carlos Betancur
  • Asistente 1: David Fuentes
  • Asistente 2: Cristian Aguirre
  • Cuarto: Jairo Mayorga
  • VAR: Mauricio Pérez
  • AVAR: Lisandro Castillo

Cienciano vs Lanús: estadio

Estadio Garcilaso de la Vega, en Cusco

Estadio Garcilaso de la Vega, en Cusco

El partido entre Cienciano y Lanús se juega en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, recinto que se ubica en la ciudad de Cusco y tiene capacidad para 42.056 espectadores.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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