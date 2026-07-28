Cienciano vs Lanús EN VIVO por Copa Sudamericana: pronósticos, horarios y canales para ver

Cienciano se enfrenta a Lanús este miércoles 29 de julio, a partir de las 19:30 horas de Perú y 21:30 en Argentina, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Este partido se juega en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco y será transmitido por la cadena ESPN, además estará disponible por la plataforma por Disney Plus. Repasa todos los detalles del encuentro a continuación.

Cienciano vs Lanús: previa del partido

Recordemos que el partido de ida en el estadio Ciudad de Lanús quedó 2-0 en favor de los locales gracias a los goles de Franco Watson y Ramiro Carrera, pese a que se quedó con 10 hombres a partir del minuto 62.

La Furia Roja va por la hazaña y necesita ganar por dos goles de diferencia en los 90 minutos para forzar los penales o de tres o más, si busca clasificar de forma directa a los octavos de final.

Cabe señalar que el Granate es el vigente monarca de la Copa Sudamericana y es uno de los candidatos al título. Un empate o una derrota por un gol le permitirá acceder a la siguiente ronda del certamen.

Cienciano y Lanús juegan los playoffs de la Copa Sudamericana

Cienciano vs Lanús: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos: 20:30 horas (Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Los Ángeles)

España: 02:30 horas (del día siguiente)

Cienciano vs Lanús: canales

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN 2 y Disney+

Chile: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN 2 y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN 2 y Disney+

México: Disney+

Estados Unidos: beIN Sports English, beIN Sports Connect y TOD

Cienciano vs Lanús: pronósticos y cuotas

Cienciano tiene un ligero favoritismo para imponerse a Lanús en el partido de vuelta, por los playoffs de la Copa Sudamericana, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, las cuotas:

Casas Cienciano Empate Lanús Betsson 2.15 3.35 3.45 Apuesta Total 2.17 3.10 3.70 Caliente 2.24 3.45 3.30 Te Apuesto 2.13 3.19 3.25 Betano 2.25 3.30 3.25

Cienciano vs Lanús: alineaciones probables

Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza; Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. DT: Horacio Melgarejo.

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson o Dylan Aquino, Ramiro Carrera y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Cienciano vs Lanús: árbitros del partido

Principal: Carlos Betancur

Asistente 1: David Fuentes

Asistente 2: Cristian Aguirre

Cuarto: Jairo Mayorga

VAR: Mauricio Pérez

AVAR: Lisandro Castillo

Cienciano vs Lanús: estadio

Estadio Garcilaso de la Vega, en Cusco

El partido entre Cienciano y Lanús se juega en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, recinto que se ubica en la ciudad de Cusco y tiene capacidad para 42.056 espectadores.