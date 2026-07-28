Cienciano vs Lanús EN VIVO por Copa Sudamericana: pronósticos, horarios y canales para ver
No te pierdas Cienciano vs Lanús EN VIVO por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Repasa horarios y canales para seguir este duelo que se juega en Cusco
Cienciano se enfrenta a Lanús este miércoles 29 de julio, a partir de las 19:30 horas de Perú y 21:30 en Argentina, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Este partido se juega en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco y será transmitido por la cadena ESPN, además estará disponible por la plataforma por Disney Plus. Repasa todos los detalles del encuentro a continuación.
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Cienciano vs Lanús: previa del partido
Recordemos que el partido de ida en el estadio Ciudad de Lanús quedó 2-0 en favor de los locales gracias a los goles de Franco Watson y Ramiro Carrera, pese a que se quedó con 10 hombres a partir del minuto 62.
La Furia Roja va por la hazaña y necesita ganar por dos goles de diferencia en los 90 minutos para forzar los penales o de tres o más, si busca clasificar de forma directa a los octavos de final.
Cabe señalar que el Granate es el vigente monarca de la Copa Sudamericana y es uno de los candidatos al título. Un empate o una derrota por un gol le permitirá acceder a la siguiente ronda del certamen.
Cienciano y Lanús juegan los playoffs de la Copa Sudamericana
Cienciano vs Lanús: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas
- México: 18:30 horas
- Estados Unidos: 20:30 horas (Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Los Ángeles)
- España: 02:30 horas (del día siguiente)
Cienciano vs Lanús: canales
- Perú: ESPN y Disney+
- Argentina: ESPN y Disney+
- Colombia: ESPN 2 y Disney+
- Chile: ESPN y Disney+
- Ecuador: ESPN 2 y Disney+
- Paraguay: ESPN y Disney+
- Uruguay: ESPN y Disney+
- Bolivia: ESPN y Disney+
- Venezuela: ESPN 2 y Disney+
- México: Disney+
- Estados Unidos: beIN Sports English, beIN Sports Connect y TOD
Cienciano vs Lanús: pronósticos y cuotas
Cienciano tiene un ligero favoritismo para imponerse a Lanús en el partido de vuelta, por los playoffs de la Copa Sudamericana, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, las cuotas:
|Casas
|Cienciano
|Empate
|Lanús
|Betsson
|2.15
|3.35
|3.45
|Apuesta Total
|2.17
|3.10
|3.70
|Caliente
|2.24
|3.45
|3.30
|Te Apuesto
|2.13
|3.19
|3.25
|Betano
|2.25
|3.30
|3.25
Cienciano vs Lanús: alineaciones probables
Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza; Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. DT: Horacio Melgarejo.
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson o Dylan Aquino, Ramiro Carrera y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Cienciano vs Lanús: árbitros del partido
- Principal: Carlos Betancur
- Asistente 1: David Fuentes
- Asistente 2: Cristian Aguirre
- Cuarto: Jairo Mayorga
- VAR: Mauricio Pérez
- AVAR: Lisandro Castillo
Cienciano vs Lanús: estadio
Estadio Garcilaso de la Vega, en Cusco
El partido entre Cienciano y Lanús se juega en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, recinto que se ubica en la ciudad de Cusco y tiene capacidad para 42.056 espectadores.
¡Vamos al Circo!
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