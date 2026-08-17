Universitario renovó el contrato de Alex Valera y revelan por cuánto tiempo será: "Oleado y sacramentado"
¡Excelente noticia para los hinchas cremas! Universitario y Alex Valera decidieron extender su vínculo y el goleador continuará vistiendo de merengue pese a interés del exterior.
¡Se queda el goleador merengue! Pese a que existió interés del exterior, Universitario de Deportes definió el futuro de Alex Valera y ambas partes llegaron a un acuerdo por los próximos tres años. De esta manera, el delantero de 30 años continuará vistiendo la camiseta crema en búsqueda de pasar los 100 goles y quedar inmortalizado en la historia de esta institución.
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La información fue brindada por el periodista Gustavo Peralta en el programa de ‘Hablemos de Max’, quien señaló que esta negocación se había llevado hace días y ahora se acaba de hacer oficial.
"Alex Valera ya tiene todo, oleado y sacramentado por 3 años más con Universitario. Aún no me entero de esas condiciones (aumento de sueldo). Había mostrado su deseo de continuar en la 'U', de seguir haciendo más historia y llegar a los 100 goles. Ya ha renovado 3 años más”, empezó diciendo el comunicador.
Luego, resaltó que Universitario ya está trabajando para extender los contratos de otras dos figuras: “Ahora la 'U' está en el proceso de concretar la renovación de Andy Polo y Jairo Concha”.
¿Cuántos goles tiene Alex Valera con Universitario de Deportes?
Desde que el delantero de 30 años llegó a Universitario de Deportes en 2021, Alex Valera ha disputado 183 partidos entre la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana y ha convertido la impresionante cantidad de 84 goles y ha brindado 23 asistencias.
Tras su última anotación ante FC Cajamarca, el popular ‘Nazario’ se metió en el top 10 de máximos goleadores históricos de la institución crema. Igualó a Piero Alva y está a dos tantos de Juan José Oré. Tabla que lidera Teodoro ‘Lolo’ Fernández con 161 dianas.