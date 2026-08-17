¡Se queda el goleador merengue! Pese a que existió interés del exterior, Universitario de Deportes definió el futuro de Alex Valera y ambas partes llegaron a un acuerdo por los próximos tres años. De esta manera, el delantero de 30 años continuará vistiendo la camiseta crema en búsqueda de pasar los 100 goles y quedar inmortalizado en la historia de esta institución.

La información fue brindada por el periodista Gustavo Peralta en el programa de ‘Hablemos de Max’, quien señaló que esta negocación se había llevado hace días y ahora se acaba de hacer oficial.

"Alex Valera ya tiene todo, oleado y sacramentado por 3 años más con Universitario. Aún no me entero de esas condiciones (aumento de sueldo). Había mostrado su deseo de continuar en la 'U', de seguir haciendo más historia y llegar a los 100 goles. Ya ha renovado 3 años más”, empezó diciendo el comunicador.

Luego, resaltó que Universitario ya está trabajando para extender los contratos de otras dos figuras: “Ahora la 'U' está en el proceso de concretar la renovación de Andy Polo y Jairo Concha”.

¿Cuántos goles tiene Alex Valera con Universitario de Deportes?

Desde que el delantero de 30 años llegó a Universitario de Deportes en 2021, Alex Valera ha disputado 183 partidos entre la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana y ha convertido la impresionante cantidad de 84 goles y ha brindado 23 asistencias.

Tras su última anotación ante FC Cajamarca, el popular ‘Nazario’ se metió en el top 10 de máximos goleadores históricos de la institución crema. Igualó a Piero Alva y está a dos tantos de Juan José Oré. Tabla que lidera Teodoro ‘Lolo’ Fernández con 161 dianas.