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Universitario renovó el contrato de Alex Valera y revelan por cuánto tiempo será: "Oleado y sacramentado"

¡Excelente noticia para los hinchas cremas! Universitario y Alex Valera decidieron extender su vínculo y el goleador continuará vistiendo de merengue pese a interés del exterior.

Gary Huaman
Alex Valera continuará vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes.
Alex Valera continuará vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes. | Foto: GLR
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¡Se queda el goleador merengue! Pese a que existió interés del exterior, Universitario de Deportes definió el futuro de Alex Valera y ambas partes llegaron a un acuerdo por los próximos tres años. De esta manera, el delantero de 30 años continuará vistiendo la camiseta crema en búsqueda de pasar los 100 goles y quedar inmortalizado en la historia de esta institución.

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La información fue brindada por el periodista Gustavo Peralta en el programa de ‘Hablemos de Max’, quien señaló que esta negocación se había llevado hace días y ahora se acaba de hacer oficial.

"Alex Valera ya tiene todo, oleado y sacramentado por 3 años más con Universitario. Aún no me entero de esas condiciones (aumento de sueldo). Había mostrado su deseo de continuar en la 'U', de seguir haciendo más historia y llegar a los 100 goles. Ya ha renovado 3 años más”, empezó diciendo el comunicador.

Luego, resaltó que Universitario ya está trabajando para extender los contratos de otras dos figuras: “Ahora la 'U' está en el proceso de concretar la renovación de Andy Polo y Jairo Concha”.

¿Cuántos goles tiene Alex Valera con Universitario de Deportes?

Desde que el delantero de 30 años llegó a Universitario de Deportes en 2021, Alex Valera ha disputado 183 partidos entre la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana y ha convertido la impresionante cantidad de 84 goles y ha brindado 23 asistencias.

Tras su última anotación ante FC Cajamarca, el popular ‘Nazario’ se metió en el top 10 de máximos goleadores históricos de la institución crema. Igualó a Piero Alva y está a dos tantos de Juan José Oré. Tabla que lidera Teodoro ‘Lolo’ Fernández con 161 dianas.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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