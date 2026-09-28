ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: VIDEO muestra a trabajadores latinos atemorizados HUYENDO de ICE

Un video difundido por Noticias Telemundo muestra la reacción de varios trabajadores latinos durante una redada de ICE en un local de comida de Tallahassee, capital de Florida. Las imágenes captan a los empleados huyendo del establecimiento mientras se desarrollaba el operativo migratorio.

Video muestra a trabajadores latinos huyendo de ICE en un local de comida

Según Noticias Telemundo, el operativo ocurrió el viernes en Tallahassee y quedó registrado en video. Las imágenes muestran a varios trabajadores inmigrantes reaccionando ante la presencia de agentes de ICE dentro o cerca del establecimiento.

El video registra la tensión durante el operativo y la reacción de los empleados ante la presencia de los agentes. Entre las personas que aparecen en las imágenes hay varios trabajadores de origen latino que salen del establecimiento.

El material difundido por el medio no establece que todos los trabajadores sean inmigrantes indocumentados ni precisa su situación migratoria. Por ello, las imágenes no permiten determinar quiénes tenían un estatus migratorio regular y quiénes no.

¿Qué se sabe de la redada de ICE en Tallahassee, Florida?

Noticias Telemundo informó que la redada se realizó el viernes en Tallahassee, Florida, y que la reacción de los trabajadores quedó registrada en video. Hasta la publicación del reporte, ICE no había brindado detalles adicionales sobre el operativo.

El caso vuelve a poner el foco en los operativos migratorios en Estados Unidos y su impacto en los inmigrantes, incluidos quienes trabajan en establecimientos comerciales. Sin embargo, la información disponible sobre esta intervención es limitada y no permite determinar cuántas personas fueron detenidas ni cuál fue el resultado final del operativo.

La publicación de Noticias Telemundo, fechada el 28 de septiembre de 2026, presenta el video como registro de la reacción de los trabajadores ante la presencia de agentes de ICE, mientras que la agencia aún no había brindado información adicional sobre el operativo.