MUY ATENTOS a este fallo contra ICE, trabajadores inmigrantes legales en EE. UU.: QUÉ OCURRIRÍA si presentas una REAL ID durante una redada
Un juez federal de Alabama frenó tres políticas del DHS que permitían a ICE detener y registrar personas sin una orden judicial durante sus operativos.
Muy atentos a este fallo contra ICE que impacta a trabajadores inmigrantes legales en Estados Unidos. Una orden emitida por un juez federal de Mobile, Alabama, suspendió temporalmente tres políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) relacionadas con las redadas en obras de construcción. Según informó LA NACION, la medida establece que los trabajadores que presenten documentación que acredite su presencia legal en el país, como una REAL ID, no deben permanecer detenidos bajo la política cuestionada.
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¿Qué ocurriría si un trabajador inmigrante presenta una REAL ID durante una redada de ICE tras el fallo?
El fallo establece la suspensión temporal de una política que permitía mantener detenidos a trabajadores incluso después de presentar pruebas de ciudadanía o residencia legal. La medida surgió a raíz de una demanda presentada por Leo García Venegas, ciudadano estadounidense y trabajador de la construcción en el condado de Baldwin, Alabama.
De acuerdo con LA NACION, García Venegas fue detenido en tres ocasiones desde 2025, pese a mostrar una REAL ID estatal válida. El tribunal también suspendió una política que permitía el ingreso de agentes a terrenos privados de construcción sin una orden judicial o el consentimiento de los responsables.
El caso cobra relevancia para los inmigrantes en Estados Unidos y, en particular, para los trabajadores inmigrantes que puedan encontrarse con agentes de ICE en sus lugares de trabajo. Sin embargo, el alcance de la orden está vinculado a las políticas cuestionadas en el litigio y al proceso judicial, que continúa abierto.
¿Qué cambió con el fallo contra ICE en Alabama?
La decisión judicial también suspendió una política de detención preventiva que permitía detener a trabajadores de una obra sin una sospecha individualizada sobre su situación migratoria. Además, quedó temporalmente bloqueada la denominada política de ingreso sin orden judicial a propiedades privadas.
Durante las audiencias, el DHS defendió la legalidad de las detenciones y sostuvo que sus agentes no consideran la REAL ID como una prueba suficiente de presencia legal. También argumentó que las obras de construcción podían ser consideradas "campos abiertos" para efectos del ingreso de los agentes.
El caso se originó luego de que García Venegas denunciara haber sido detenido en obras privadas en mayo y junio de 2025. En mayo de 2026, según lo recogido por LA NACION, agentes también lo abordaron cerca de su vivienda mientras intentaba mostrar su REAL ID. Por ahora, la orden tiene carácter temporal mientras continúa el proceso judicial. Por ello, el fallo no representa el cierre definitivo del caso ni establece una regla general para todas las operaciones de ICE en Estados Unidos.
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