IMPORTANTE NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: vuelve a la Comisión de Miami el reclamo para CANCELAR el ACUERDO con ICE

La discusión sobre el acuerdo 287(g) entre la Policía de Miami y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volvió a la Comisión de Miami durante la audiencia final del presupuesto municipal. Aunque el convenio no estaba incluido en la agenda presupuestaria, organizaciones defensoras de los inmigrantes aprovecharon la sesión para insistir en que la ciudad debería cancelar el acuerdo, en medio de la preocupación por las operaciones de inmigración en el sur de Florida.

La audiencia presupuestaria de Miami reabre el debate sobre el acuerdo 287(g)

De acuerdo con información publicada por Diario Las Américas, Tomás Kennedy, consultor de políticas de la Florida Immigrant Coalition, pidió nuevamente a los comisionados que retiren a Miami del programa 287(g), mediante el cual determinados agentes de la Policía local pueden ejercer funciones de inmigración bajo supervisión federal.

"Quiero aprovechar la oportunidad de estar aquí para instarlos nuevamente a que retiren a Miami del acuerdo 287(g)", dijo Kennedy durante la audiencia, según Diario Las Américas.

Los críticos del convenio consideran que la participación de la Policía local en funciones de inmigración puede afectar la confianza de los residentes y generar temor entre los inmigrantes, incluidas posibles víctimas o testigos de delitos que necesiten acudir a las autoridades.

Las autoridades de Miami han señalado que el uso del acuerdo por parte de la Policía ha sido limitado. En junio, el administrador municipal James Reyes afirmó que, durante el primer año del programa, se habían iniciado 14 retenciones migratorias y que ninguna correspondió a una persona que no tuviera cargos penales.

La Comisión de Miami ya había abordado directamente el futuro del convenio el 25 de junio, después de recibir presión de residentes y organizaciones comunitarias. En aquella sesión, los comisionados debatieron el tema, pero no aprobaron una propuesta para poner fin al acuerdo.

Según lo reportado por Diario Las Américas, Reyes explicó entonces que dos detectives de la Policía de Miami habían recibido capacitación de ICE. Algunos comisionados manifestaron inquietudes sobre el impacto del convenio en la comunidad, mientras que el abogado de la ciudad señaló posibles consecuencias derivadas de la legislación estatal en caso de que Miami decidiera abandonarlo.

Inmigrantes en Estados Unidos: qué muestran los datos de ICE en Florida

La discusión sobre inmigración y las operaciones de ICE también se desarrolla en un contexto de incremento de las operaciones migratorias en Florida. El tablero del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), citado en un reporte de Diario Las Américas, registraba, en su actualización del 24 de septiembre, unos 33.800 encuentros migratorios en el estado, 27.201 arrestos y alrededor de 16.000 arrestos relacionados con acuerdos bajo la sección 287(g).

Sin embargo, estas cifras no deben interpretarse como equivalentes. Un encuentro con las autoridades migratorias no necesariamente termina en un arresto, y los datos estatales tampoco permiten determinar por sí solos cuántas de estas actuaciones correspondieron específicamente a la Policía de Miami.

El registro también presenta dos denominaciones para la Policía de Miami: "City of Miami Police Department", con 1.008 encuentros, y "Miami Police Department", con 451. Esta diferencia en la denominación dificulta determinar, únicamente a partir del tablero, si ambas categorías corresponden al mismo cuerpo policial.

Kennedy reclama públicamente la salida de Miami del programa desde febrero y volvió a plantear el asunto durante la primera audiencia presupuestaria, celebrada el 10 de septiembre. La discusión también se trasladó a otras ciudades de Miami-Dade, incluida Doral, donde dirigentes y activistas solicitaron la cancelación de los acuerdos 287(g).

Durante su intervención más reciente, Kennedy cuestionó además a la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins. Según declaraciones recogidas por Diario Las Américas, el activista reprochó a la alcaldesa no haber avanzado en la cancelación del convenio ni haberse reunido con las organizaciones que buscan dialogar sobre el tema.

Higgins expresó anteriormente su oposición al acuerdo y señaló que no lo habría firmado. No obstante, sostiene que corresponde a la Comisión de Miami, que aprobó el convenio, decidir sobre su continuidad. Hasta el momento, la audiencia presupuestaria dejó planteada una nueva solicitud, pero no derivó en una votación para cancelar el acuerdo entre Miami e ICE. El convenio bajo el programa 287(g) continúa vigente, mientras la Comisión mantiene pendiente una decisión sobre su futuro.