Sporting Cristal vs ADT EN VIVO por semifinal de Copa de la Liga: a qué hora juega, canal y pronóstico

Todo listo para el partidazo entre Sporting Cristal vs ADT por la ida de la semifinal de la Copa de la Liga 2026 en el Estadio Unión Tarma. Este choque se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre a partir de las 3.15 pm. horas locales con la transmisión de Bicolor+ en Youtube. Asimismo, puedes seguir por internet en el minuto a minuto de Libero.pe.

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ADT y Sporting Cristal abrirán la serie de semifinales de la Copa de la Liga 2026 en el estadio Unión Tarma, un duelo que promete intensidad por el buen presente de los rimenses y la necesidad del conjunto tarmeño de hacerse fuerte en la altura. La llave se disputará a 180 minutos, por lo que ambos equipos buscarán llegar con ventaja a la revancha en Lima.

El cuadro dirigido ahora por Víctor Rivera alcanzó esta instancia tras vencer 2-0 a Deportivo Moquegua en cuartos de final y confía en convertir la localía en su principal arma. Aunque su campaña en el Torneo Clausura ha sido irregular, ADT llega con la expectativa de dar el golpe ante uno de los candidatos al título. Además, no registra bajas confirmadas por lesión ni convocatorias para este primer compromiso.

Por su parte, Sporting Cristal atraviesa un gran momento tras encadenar buenos resultados en el Clausura y clasificar con autoridad luego de golear 4-1 a Sport Huancayo en cuartos. Sin embargo, Roberto Mosquera deberá afrontar la ida sin Yoshimar Yotún y Miguel Araujo, ambos convocados por la selección peruana para la fecha FIFA. Aun así, los celestes cuentan con piezas importantes en el plantel para intentar llevarse un resultado favorable desde Tarma.

ADT recibe a Sporting Cristal por la Copa de la Liga.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs ADT?

El partido entre Sporting Cristal vs ADT por la ida de la semifinal de la Copa de la Liga se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre. Este cotejo se dará en Tarma, en el que ambos equipos buscarán a como de lugar la victoria.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT?

El choque entre tarmeños y rimenses inicia a partir de las 3.15 pm. horas locales (8.15 pm. horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los demás países del mundo:

México: 2.15 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.15 pm.

Venezuela, Bolivia: 4.15 pm.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 5.15 pm.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs ADT?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs ADT se verá en exclusiva por Bicolor+ en la plataforma de YouTube. Tendrás acceso gratuito mediante tu dispositivo móvil, PC y Smart TV.

Entradas Sporting Cristal vs ADT

Occidente: 25 soles

Oriente: 20 soles

Adulto mayor: 15 soles

Adolescentes: 10 soles

Niños (hasta 10 años): Gratis

Entradas de ADT vs Sporting Cristal.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs ADT

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Leonardo Díaz, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Agustín Álvarez, Martín Távara, Santiago González, Luis Iberico, Maxloren Castro y Michael Hoyos.

ADT: Carlos Solís, Alejandro Ramos, Horacio Benincasa, Joaquín Pereyra, Orlando Núñez, John Narvaez, Ángel Ojeda, Aldair Rodríguez, Joao Rojas, Juan Lucumi, Jonathan Bauman.

Últimos resultados entre Sporting Cristal y ADT