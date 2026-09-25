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Perú vs Estados Unidos

Partidos de hoy, sábado 26 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, sábado 26 de septiembre. Se nos vienen encuentros por UEFA Nations League, amistosos internacionales y más.

Gary Huaman
Revisa los partidos que se jugarán este sábado 26 de septiembre.
Revisa los partidos que se jugarán este sábado 26 de septiembre. | Foto: composición Líbero
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Este sábado 26 de septiembre se jugarán emocionantes encuentros por amistosos internacionales, UEFA Nations League y más ligas. Por ejemplo, la selección peruana enfrentará a Estados Unidos, luego tendremos el Inglaterra vs España, entre otros cotejos. Revisa aquí la programación de los partidos de hoy.

Día, hora y canal del Perú vs Estados Unidos

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Perú vs Estados Unidos y en donde ver el partido amistoso FIFA?

Partidos de hoy por Amistosos Internacionales

PartidoHorarioCanal
Estados Unidos vs Perú3.30 p. m.América TV
Canadá vs Chile6.00 p. m.Mega y Mega GO
México vs Colombia8.00 p. m.Caracol TV y RCN

Partidos de hoy por el ascenso Liga 2

PartidoHorarioCanal
Ayacucho FC vs Minas11.00 a. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la UEFA Nations League

PartidoHorarioCanal
Eslovenia vs Escocia8.00 a. m.ESPN 4 y Disney+
Bulgaria vs Luxemburgo11.00 a. m.Disney+
Islandia vs Estonia11.00 a. m.ESPN y Disney+
Islas Feroe vs Kazajistán11.00 a. m.Disney+
San Marino vs Finlandia11.00 a. m.Disney+
Inglaterra vs España1.45 p. m.ESPN y Disney+
República Checa vs Croacia1.45 p. m.Disney+
Macedonia del Norte vs Suiza1.45 p. m.Disney+
Albania vs Bielorrusia1.45 p. m.Disney+
Eslovaquia vs Moldavia1.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Copa Africana de Naciones

PartidoHorarioCanal
Kenia vs Eritrea8.00 a. m.Bein Sports
Sudáfrica vs Guinea8.00 a. m.Bein Sports

Partidos de hoy por la Supercopa Internacional

PartidoHorarioCanal
Estudiantes LP vs Rosario Central2.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PartidoHorarioCanal
The Strongest vs Guabirá4.15 p. m.Entel Gol
Universitario de Vinto vs Oriente Petrolero7.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por el Clausura de Colombia

PartidoHorarioCanal
Pereira vs Inter Bogotá4.00 p. m.Win+ y Win Play
Cúcuta vs Llaneros6.15 p. m.Win+ y Win Play
Junior vs Ind. Medellín8.20 p. m.RCN y Win+

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Rubio Ñu vs 2 de Mayo2.30 p. m.DIRECTV Argentina
Sportivo Trinidense vs Cerro Porteño5.00 p. m.DIRECTV Argentina

Partidos de hoy por la Liga Femenina

PartidoHorarioCanal
Atl. Andahuaylas vs Defensores1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Carlos Mannucci vs Yanapuma3.15 p. m.YouTube Bicolor+
UNSAAC vs Universitario3.15 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Progreso vs Racing Montevideo9.00 a. m.Disney+
Cerro Largo vs Nacional1.00 p. m.Disney+
Peñarol vs Boston River4.30 p. m.Disney+
Montevideo City vs Maldonado7.30 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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