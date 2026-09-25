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Partidos de hoy, sábado 26 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, sábado 26 de septiembre. Se nos vienen encuentros por UEFA Nations League, amistosos internacionales y más.
Este sábado 26 de septiembre se jugarán emocionantes encuentros por amistosos internacionales, UEFA Nations League y más ligas. Por ejemplo, la selección peruana enfrentará a Estados Unidos, luego tendremos el Inglaterra vs España, entre otros cotejos. Revisa aquí la programación de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por Amistosos Internacionales
|Partido
|Horario
|Canal
|Estados Unidos vs Perú
|3.30 p. m.
|América TV
|Canadá vs Chile
|6.00 p. m.
|Mega y Mega GO
|México vs Colombia
|8.00 p. m.
|Caracol TV y RCN
Partidos de hoy por el ascenso Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|Ayacucho FC vs Minas
|11.00 a. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la UEFA Nations League
|Partido
|Horario
|Canal
|Eslovenia vs Escocia
|8.00 a. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Bulgaria vs Luxemburgo
|11.00 a. m.
|Disney+
|Islandia vs Estonia
|11.00 a. m.
|ESPN y Disney+
|Islas Feroe vs Kazajistán
|11.00 a. m.
|Disney+
|San Marino vs Finlandia
|11.00 a. m.
|Disney+
|Inglaterra vs España
|1.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|República Checa vs Croacia
|1.45 p. m.
|Disney+
|Macedonia del Norte vs Suiza
|1.45 p. m.
|Disney+
|Albania vs Bielorrusia
|1.45 p. m.
|Disney+
|Eslovaquia vs Moldavia
|1.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Copa Africana de Naciones
|Partido
|Horario
|Canal
|Kenia vs Eritrea
|8.00 a. m.
|Bein Sports
|Sudáfrica vs Guinea
|8.00 a. m.
|Bein Sports
Partidos de hoy por la Supercopa Internacional
|Partido
|Horario
|Canal
|Estudiantes LP vs Rosario Central
|2.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Partido
|Horario
|Canal
|The Strongest vs Guabirá
|4.15 p. m.
|Entel Gol
|Universitario de Vinto vs Oriente Petrolero
|7.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Clausura de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Pereira vs Inter Bogotá
|4.00 p. m.
|Win+ y Win Play
|Cúcuta vs Llaneros
|6.15 p. m.
|Win+ y Win Play
|Junior vs Ind. Medellín
|8.20 p. m.
|RCN y Win+
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Rubio Ñu vs 2 de Mayo
|2.30 p. m.
|DIRECTV Argentina
|Sportivo Trinidense vs Cerro Porteño
|5.00 p. m.
|DIRECTV Argentina
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Atl. Andahuaylas vs Defensores
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Carlos Mannucci vs Yanapuma
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
|UNSAAC vs Universitario
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Progreso vs Racing Montevideo
|9.00 a. m.
|Disney+
|Cerro Largo vs Nacional
|1.00 p. m.
|Disney+
|Peñarol vs Boston River
|4.30 p. m.
|Disney+
|Montevideo City vs Maldonado
|7.30 p. m.
|Disney+
¡Vamos al Circo!
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