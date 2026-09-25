Partidos de hoy, sábado 26 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Este sábado 26 de septiembre se jugarán emocionantes encuentros por amistosos internacionales, UEFA Nations League y más ligas. Por ejemplo, la selección peruana enfrentará a Estados Unidos, luego tendremos el Inglaterra vs España, entre otros cotejos. Revisa aquí la programación de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por Amistosos Internacionales

Partido Horario Canal Estados Unidos vs Perú 3.30 p. m. América TV Canadá vs Chile 6.00 p. m. Mega y Mega GO México vs Colombia 8.00 p. m. Caracol TV y RCN

Partidos de hoy por el ascenso Liga 2

Partido Horario Canal Ayacucho FC vs Minas 11.00 a. m. YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la UEFA Nations League

Partido Horario Canal Eslovenia vs Escocia 8.00 a. m. ESPN 4 y Disney+ Bulgaria vs Luxemburgo 11.00 a. m. Disney+ Islandia vs Estonia 11.00 a. m. ESPN y Disney+ Islas Feroe vs Kazajistán 11.00 a. m. Disney+ San Marino vs Finlandia 11.00 a. m. Disney+ Inglaterra vs España 1.45 p. m. ESPN y Disney+ República Checa vs Croacia 1.45 p. m. Disney+ Macedonia del Norte vs Suiza 1.45 p. m. Disney+ Albania vs Bielorrusia 1.45 p. m. Disney+ Eslovaquia vs Moldavia 1.45 p. m. Disney+

Partidos de hoy por la Copa Africana de Naciones

Partido Horario Canal Kenia vs Eritrea 8.00 a. m. Bein Sports Sudáfrica vs Guinea 8.00 a. m. Bein Sports

Partidos de hoy por la Supercopa Internacional

Partido Horario Canal Estudiantes LP vs Rosario Central 2.00 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por la Copa Paceña

Partido Horario Canal The Strongest vs Guabirá 4.15 p. m. Entel Gol Universitario de Vinto vs Oriente Petrolero 7.00 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por el Clausura de Colombia

Partido Horario Canal Pereira vs Inter Bogotá 4.00 p. m. Win+ y Win Play Cúcuta vs Llaneros 6.15 p. m. Win+ y Win Play Junior vs Ind. Medellín 8.20 p. m. RCN y Win+

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

Partido Horario Canal Rubio Ñu vs 2 de Mayo 2.30 p. m. DIRECTV Argentina Sportivo Trinidense vs Cerro Porteño 5.00 p. m. DIRECTV Argentina

Partidos de hoy por la Liga Femenina

Partido Horario Canal Atl. Andahuaylas vs Defensores 1.00 p. m. YouTube Bicolor+ Carlos Mannucci vs Yanapuma 3.15 p. m. YouTube Bicolor+ UNSAAC vs Universitario 3.15 p. m. YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay