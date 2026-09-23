ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Un VIDEO muestra a un hombre HERIDO después de que ICE lo detuviera por error

Un video que circula en redes sociales generó indignación en Estados Unidos tras mostrar el momento en que agentes de ICE detuvieron por error a un hombre en Evanston, Illinois. El hombre, identificado como ciudadano estadounidense, fue inmovilizado contra el suelo y resultó herido antes de que los agentes federales se percataran de que no era la persona que buscaban. El incidente, ocurrido la mañana del domingo, ha reavivado el debate sobre los operativos de inmigración en Estados Unidos y la fuerza utilizada durante las detenciones de ICE.

Un video muestra a un hombre herido después de que ICE lo detuviera por error

En el video verificado por Telemundo Chicago se observa a dos agentes con chalecos de ICE de pie sobre un hombre negro tirado en la calle, cerca de las calles Howard y Dodge en Evanston. Uno de los agentes tiene el rostro cubierto y en su chaleco se lee "POLICE", mientras el otro inmoviliza al hombre contra el suelo. En la grabación se escucha al hombre gritar: "Soy un maldito ciudadano estadounidense".

Según la policía de Evanston, el hombre reportó lesiones en la cabeza, el cuello y la dentadura, y los agentes solicitaron una ambulancia. Fue llevado a un hospital, donde un técnico de evidencias documentó sus lesiones. La policía continúa investigando el incidente, que fue grabado por transeúntes y se viralizó en redes sociales.

"Vi a dos agentes inmovilizando a un señor. Estaban usando una fuerza muy brusca contra él, y parecía que realmente lo lastimaron porque tuvimos que llamar al 911", declaró a Telemundo Chicago Miguel Angel Olivares, uno de los testigos del encuentro. "Cuando lo vimos, tenía la mandíbula hinchada y un poco de sangre en la camisa", agregó.

Inmigrantes en Estados Unidos: la respuesta de DHS tras la detención por error de un ciudadano estadounidense

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió a través de un comunicado, señalando que durante un operativo de vigilancia dirigida en Evanston, los agentes de ICE se encontraron con una persona que se parecía al objetivo. Según la agencia, los agentes se identificaron como autoridades policiales, pero la persona no colaboró y se negó a identificarse, por lo que fue detenida para la toma de huellas dactilares.

"Los agentes de ICE actuaron conforme a su capacitación y posteriormente se retiraron del lugar sin más incidentes, una vez que la persona finalmente se identificó", indicó el DHS en su comunicado, citado por Telemundo Chicago.

Sin embargo, el DHS no respondió a preguntas sobre las lesiones del hombre ni sobre por qué los agentes de ICE no le prestaron auxilio después de la detención por error. La policía de Evanston informó que el agente federal dijo que resultó herido mientras intentaba esposar al individuo y rechazó atención médica. Los agentes determinaron más tarde que no era la persona que buscaban y que era ciudadano estadounidense, por lo que fue puesto en libertad. El incidente sigue generando cuestionamientos sobre los operativos de inmigración en Estados Unidos y la protección de los derechos de los inmigrantes durante los procedimientos de ICE.